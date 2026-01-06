48 घंटे में बदलेगा यूपी का मौसम, लखनऊ समेत 75 जिलों में ठंड और धूप का नया मिजाज

Weather Set to Change in UP Again: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। आने वाले 48 घंटों के भीतर लखनऊ समेत प्रदेश के सभी 75 जिलों में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा। बीते 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में आई प्रभावी गिरावट के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शाम से लेकर सुबह तक कड़ाके की ठंड का असर बना रहा, लेकिन कोहरे में कमी और दिन में धूप निकलने से लोगों को दिन के समय राहत भी मिली है। मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति आने वाले कुछ दिनों तक मामूली उतार-चढ़ाव के साथ जारी रह सकती है।

