48 घंटे में बदलेगा यूपी का मौसम, लखनऊ समेत 75 जिलों में ठंड और धूप का नया मिजाज

Weather Update: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। अगले 48 घंटों में लखनऊ समेत प्रदेश के सभी 75 जिलों में तापमान और मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा। सुबह-शाम ठंड का असर रहेगा, जबकि कोहरे में कमी और धूप निकलने से दिन में राहत मिलने की संभावना है।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 06, 2026

Weather Change (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Weather Change (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Weather Set to Change in UP Again: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। आने वाले 48 घंटों के भीतर लखनऊ समेत प्रदेश के सभी 75 जिलों में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा। बीते 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में आई प्रभावी गिरावट के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शाम से लेकर सुबह तक कड़ाके की ठंड का असर बना रहा, लेकिन कोहरे में कमी और दिन में धूप निकलने से लोगों को दिन के समय राहत भी मिली है। मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति आने वाले कुछ दिनों तक मामूली उतार-चढ़ाव के साथ जारी रह सकती है।

पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद बदला मौसम

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हाल ही में पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में साफ नजर आने लगा है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों से ठंडी और शुष्क उत्तरी-पश्चिमी (पछुआ) हवाएं उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रही हैं। इन्हीं हवाओं के प्रभाव से पिछले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के कारण कई जिलों में रात और सुबह के समय ठंड काफी बढ़ गई है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों और खुले क्षेत्रों में लोगों को ज्यादा सर्दी का सामना करना पड़ रहा है।

न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे

प्रदेश के अनेक हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान में बहुत बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि इसमें हल्का-फुल्का उतार-चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है। यानी सुबह-शाम की ठंड फिलहाल बनी रहेगी। विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थिति खासतौर पर उन जिलों में ज्यादा प्रभावी रहेगी, जहां खुले मैदान, नदियों के किनारे के इलाके और कम शहरीकरण वाले क्षेत्र हैं।

कोहरे में कमी से दिन में राहत

बीते कुछ दिनों से प्रदेश में घने कोहरे ने जनजीवन को काफी प्रभावित किया था। सड़क, रेल और हवाई यातायात तक प्रभावित हुआ था। लेकिन अब राहत की खबर यह है कि कोहरे के घनत्व, क्षेत्रफल और अवधि में कमी दर्ज की गई है। इसका सीधा असर यह हुआ है कि प्रदेश के कई हिस्सों में दिन के समय धूप निकल रही है। दिन में धूप निकलने से शीत दिवस की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला है। खासकर लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मेरठ, गोरखपुर और आसपास के इलाकों में दोपहर के समय धूप से लोगों को ठंड से राहत मिली है।

शीत दिवस की स्थिति में सुधार

मौसम विभाग के अनुसार कोहरे में कमी और धूप की उपलब्धता के चलते शीत दिवस की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। बीते सप्ताह जहां कई जिलों में शीत दिवस घोषित किए गए थे, वहीं अब हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालांकि सुबह और देर शाम ठंड का असर बना रहेगा, लेकिन दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी से कामकाजी लोगों, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को राहत मिलने की संभावना है।

अगले 2 दिनों के बाद और सुधार की उम्मीद

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगामी दो दिनों के बाद कोहरे के घनत्व में और कमी आएगी। इसके साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इससे ठंड की स्थिति में और सुधार होने की संभावना है। हालांकि विशेषज्ञों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनवरी के इस समय में अचानक मौसम पलटने की संभावना बनी रहती है। इसलिए पूरी तरह से ठंड से निजात मिलने में अभी कुछ समय लग सकता है।

लखनऊ समेत पूरे प्रदेश पर असर

राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के सभी 75 जिलों में मौसम में इस बदलाव का असर देखने को मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में जहां दिन में धूप राहत देगी, वहीं ग्रामीण इलाकों में सुबह-शाम ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा सकता है। किसानों के लिए भी यह मौसम महत्वपूर्ण है। ठंड और धूप का यह संतुलन गेहूं, सरसों और अन्य रबी फसलों के लिए फिलहाल अनुकूल माना जा रहा है। हालांकि पाला पड़ने की आशंका को देखते हुए किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह

ठंड के इस दौर में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को सुबह-शाम बाहर निकलने से बचने, गर्म कपड़े पहनने और ठंडे खाद्य पदार्थों से परहेज करने की सलाह दी गई है। कोहरे में कमी के बावजूद सुबह के समय दृश्यता कम रह सकती है, ऐसे में वाहन चालकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है।

