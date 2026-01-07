7 जनवरी से दौड़ेगी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, लखनऊ दर्शन को मिलेगा नया रंग

7 जनवरी से शुरू होने वाली नियमित सेवा में यात्रियों को नाश्ता भी दिया जाएगा। अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से 31 जनवरी तक टिकट बुकिंग पर 10 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यह मॉक ड्रिल एक साझा प्रयास के रूप में आयोजित की गई ताकि संचालन व्यवस्था के साथ-साथ यात्रियों के अनुभव को भी बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि बस के भीतर और सड़कों पर दिखा उत्साह इस बात का संकेत है कि लखनऊ दर्शन इलेक्ट्रिक डबल-डेकर बस शहर को एक खास और जीवंत विरासत पर्यटन स्थल बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।