7 जनवरी से दौड़ेगी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, लखनऊ दर्शन को मिलेगा नया रंग

7 जनवरी से लखनऊ में चलेगी लखनऊ दर्शन डबल डेकर बस
Lucknow Double Decker Bus : लखनऊ की पुरानी विरासत और आधुनिक शहर की जिंदगी को देखने का नया मौका शहरवासियों और पर्यटकों को मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम जनवरी में लखनऊ दर्शन के लिए एक खास इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस चलाने जा रहा है। इस बस का नियमित संचालन शुरू होने के बाद शहर का नजारा बिल्कुल बदल जाएगा।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि सेवा से पहले आयोजित दोनों मॉक ड्रिल पूरी तरह सफल रही हैं, जिससे सिटी टूर शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (UPSTDC) ने लखनऊ दर्शन इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस की दो सफल मॉक ड्रिल कर ली हैं। सुबह के सिटी टूर का मॉक ड्रिल 3 जनवरी और शाम के टूर का मॉक ड्रिल 4 जनवरी को आयोजित किया गया। इस मॉक ड्रिल में कुल 45 यात्री शामिल हुए। इसके साथ ही 7 जनवरी से नियमित लखनऊ दर्शन सिटी टूर शुरू करने की पूरी तैयारी हो गई है।
इस डबल डेकर बस को एक एलिवेटेड सिटी टूर की तरह तैयार किया गया है, ताकि लोग शहर की बड़ी इमारतों और सड़कों की हलचल को एक नया और अनूठा अनुभव देगी। इसे शुरू करने से पहले एक मॉक ड्रिल राजभवन और जीपीओ जैसे खास इलाकों में की गई है। इस सफर का सबसे पहला बड़ा स्टॉप विधानसभा भवन रहा, जहां गाइड ने लोगों को शहर के गौरवशाली इतिहास के बारे में विस्तार से बताया।
7 जनवरी से शुरू होने वाली नियमित सेवा में यात्रियों को नाश्ता भी दिया जाएगा। अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से 31 जनवरी तक टिकट बुकिंग पर 10 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यह मॉक ड्रिल एक साझा प्रयास के रूप में आयोजित की गई ताकि संचालन व्यवस्था के साथ-साथ यात्रियों के अनुभव को भी बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि बस के भीतर और सड़कों पर दिखा उत्साह इस बात का संकेत है कि लखनऊ दर्शन इलेक्ट्रिक डबल-डेकर बस शहर को एक खास और जीवंत विरासत पर्यटन स्थल बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।
उन्होंने बताया कि लखनऊ दर्शन इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस की बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। 7 जनवरी से नियमित सेवा शुरू होने के बाद यह बस परिवारों, छात्रों, पर्यटकों और पहली बार लखनऊ आने वालों के लिए शहर घूमने का आसान और आरामदायक साधन साबित होगी।
