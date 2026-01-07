SIR के बाद जनगणना: कब से शुरू होगा पहला चरण? छह लाख कर्मचारी होंगे तैनात

इस दौरान उन्होंने जनगणना कार्मिकों के लिए प्रभावी प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने और उपयुक्त प्रशिक्षकों के चयन के निर्देश दिए। इस मौके पर निर्णय लिया गया कि जनगणना-2027 के प्रथम चरण यानी हाउस लिस्टिंग एवं आवास जनगणना (HLO) का क्षेत्रीय कार्य मई–जून 2026 के दौरान कराया जाएगा। इस चरण में लगभग 6 लाख कार्मिकों की तैनाती की जाएगी। आंकड़ों का संग्रहण (Storage), प्रविष्टि (Entry), सत्यापन और अनुश्रवण (Verification and monitoring) पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। जिससे कार्य में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हो सके।