पहले की शराब पार्टी…फिर दोस्त ने ही कर दी दोस्त की ईंट मारकर हत्या; आखिर क्यों?

दोस्त ने की दोस्त की हत्या, फोटो सोर्स-AI
Crime News: उत्तर प्रदेश मेरठ के सरधना थाना इलाके में युवक की हत्या कर शव जलाने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में टेम्पो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। टेम्पो में गाना बजाने को लेकर हुए विवाद के चलते चालक ने अपने साथी युवक की बेरहमी से हत्या कर दी।
पुलिस के मुताबिक, मृतक का नाम रोहित है जो मुजफ्फरनगर के कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला था। आरोपी टेम्पो चालक का नाम सूर्या उर्फ मोगली बताया जा रहा है। दोनों के बीच पहले से जान-पहचान थी और दोनों दोस्त थे। घटना वाले दिन दोनों साथ में टेम्पो में घूम रहे थे। इसी दौरान गाना बजाने को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई।
पुलिस ने बताया कि विवाद के बाद दोनों जंगल की तरफ चले गए। जहां उन्होंने शराब पार्टी की। हालांकि शराब पीते-पीते दोनों के बीच फिर से झगड़ा बढ़ गया। इस दौरान नशे में धुत आरोपी सूर्या ने गुस्से में आकर पास पड़ी ईंट से रोहित के सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से रोहित की मौके पर ही मौत हो गई।
हत्या के बाद आरोपी ने मृतक की पहचान छुपाने के लिए एक और खौफनाक कदम उठाया। उसने रोहित के शव पर मोबिल ऑयल डाला और आग लगा दी, जिससे शव की पहचान ना हो सके। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया।
मामले की जानकारी देते हुए SSP मेरठ विपिन ताड़ा ने बताया, '' मंगलवार रात सरधना थाना पुलिस को जंगल में एक आधा जला शव मिलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शव की शिनाख्त के लिए तुरंत प्रयास शुरू किए गए।''
पुलिस की जांच में मृतक की पहचान मुजफ्फरनगर निवासी रोहित के रूप में हुई, जिसके बाद उसके परिजनों को मामले की सूचना दी गई। जांच के दौरान पुलिस को सुराग मिला कि रोहित को आखिरी बार एक टेम्पो चालक के साथ देखा गया था। इसी आधार पर पुलिस ने सूर्या उर्फ मोगली को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
मेरठ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग