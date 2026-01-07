7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

मेरठ

पहले की शराब पार्टी…फिर दोस्त ने ही कर दी दोस्त की ईंट मारकर हत्या; आखिर क्यों?

Crime News: पहले दो दोस्तों ने शराब पार्टी की। इसके बाद एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की ईंट से मारकर हत्या कर दी। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Harshul Mehra

Jan 07, 2026

man killed in dispute over playing music in tempo accused driver arrested meerut crime

दोस्त ने की दोस्त की हत्या, फोटो सोर्स-AI

Crime News: उत्तर प्रदेश मेरठ के सरधना थाना इलाके में युवक की हत्या कर शव जलाने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में टेम्पो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। टेम्पो में गाना बजाने को लेकर हुए विवाद के चलते चालक ने अपने साथी युवक की बेरहमी से हत्या कर दी।

टेम्पो में गाना बजाने को लेकर हुआ विवाद

पुलिस के मुताबिक, मृतक का नाम रोहित है जो मुजफ्फरनगर के कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला था। आरोपी टेम्पो चालक का नाम सूर्या उर्फ मोगली बताया जा रहा है। दोनों के बीच पहले से जान-पहचान थी और दोनों दोस्त थे। घटना वाले दिन दोनों साथ में टेम्पो में घूम रहे थे। इसी दौरान गाना बजाने को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई।

Meerut: दोस्त ने की दोस्त की हत्या

पुलिस ने बताया कि विवाद के बाद दोनों जंगल की तरफ चले गए। जहां उन्होंने शराब पार्टी की। हालांकि शराब पीते-पीते दोनों के बीच फिर से झगड़ा बढ़ गया। इस दौरान नशे में धुत आरोपी सूर्या ने गुस्से में आकर पास पड़ी ईंट से रोहित के सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से रोहित की मौके पर ही मौत हो गई।

हत्या के आरोपी मौके से फरार

हत्या के बाद आरोपी ने मृतक की पहचान छुपाने के लिए एक और खौफनाक कदम उठाया। उसने रोहित के शव पर मोबिल ऑयल डाला और आग लगा दी, जिससे शव की पहचान ना हो सके। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया।

मामले में SSP ने क्या कहा?

मामले की जानकारी देते हुए SSP मेरठ विपिन ताड़ा ने बताया, '' मंगलवार रात सरधना थाना पुलिस को जंगल में एक आधा जला शव मिलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शव की शिनाख्त के लिए तुरंत प्रयास शुरू किए गए।''

आरोपी ने जुर्म किया कबूल

पुलिस की जांच में मृतक की पहचान मुजफ्फरनगर निवासी रोहित के रूप में हुई, जिसके बाद उसके परिजनों को मामले की सूचना दी गई। जांच के दौरान पुलिस को सुराग मिला कि रोहित को आखिरी बार एक टेम्पो चालक के साथ देखा गया था। इसी आधार पर पुलिस ने सूर्या उर्फ मोगली को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

UP SIR Draft Voter List: 18 फीसदी वोटर्स के नाम कटे; सबसे ज्यादा कौन से जिले से? अब कितने मतदाता
लखनऊ
sir latest update uttar pradesh first voter draft list released up sir draft roll 2026 live updates

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 01:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / पहले की शराब पार्टी…फिर दोस्त ने ही कर दी दोस्त की ईंट मारकर हत्या; आखिर क्यों?

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्री-बोर्ड के डर ने बना दिया अपराधी! 10वीं के छात्र ने रच डाली खुद की अपहरण खौफनाक कहानी

हाईस्कूल छात्र ने मांगी 2 लाख की फिरौती
मेरठ

‘वे हथौड़ा लेकर मुझ पर झपटे’, 10 रुपये का बिस्किट फेम शादाब जकाती के साथ अफेयर का आरोप! इरम का छलका दर्द

10 rupay ka biscuit kitne ka hai ji fame youtuber shadab jakati case update know what Iram said
मेरठ

ओवरटेक कर रोकी बाइक, चाकू से सीना और गला गोदा…30 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा युवक

Meerut murder news, railway keyman murder, mundali police, kharkhoda station crime, stabbing incident, Meerut News in Hindi, Latest Meerut News in Hindi, Meerut Hindi Samachar, मेरठ हत्या समाचार, नाइट ड्यूटी पर हत्या
मेरठ

‘इसमें दिक्कत क्या है..?’ महिला के साथ अपने रिश्तों को लेकर पहली बार बोले यूट्यूबर शादाब जकाती

10 rupay ka biscuit kitne ka hai ji famed youtuber shadab jakati is again in controversy know case update
मेरठ

’10 रुपये का बिस्किट कितने का है जी’ फेम यूट्यूबर शादाब जकाती के खिलाफ बैठी जांच; मुश्किलें बढ़ी

10 rupay ka biscuit kitne ka hai ji fame youtuber shadab jakati case update investigation underway
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.