पहले की शराब पार्टी…फिर दोस्त ने ही कर दी दोस्त की ईंट मारकर हत्या; आखिर क्यों?

पुलिस की जांच में मृतक की पहचान मुजफ्फरनगर निवासी रोहित के रूप में हुई, जिसके बाद उसके परिजनों को मामले की सूचना दी गई। जांच के दौरान पुलिस को सुराग मिला कि रोहित को आखिरी बार एक टेम्पो चालक के साथ देखा गया था। इसी आधार पर पुलिस ने सूर्या उर्फ मोगली को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।