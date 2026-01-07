‘मनरेगा को राम-राम करना ही BJP का लक्ष्य’, अखिलेश यादव बोले-गरीब कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "मनरेगा का नाम बदलने से क्या होगा? दरअसल, ये मनरेगा को धीरे-धीरे खत्म करने की BJP की गोपनीय साजिश है। BJP सरकार एक तरफ मनरेगा का बजट कम से कमतर करती जा रही है, तो दूसरी तरफ राज्यों पर पैसा खर्च करने का इतना दबाव बना दिया गया है कि ‘GST सिस्टम’ में केंद्र से पैसा ना मिलने के कारण, पहले से ही खाली खजाने वाले राज्य, अतिरिक्त बजट की व्यवस्था कहां से कर पाएंगे? वे स्वयं ही इसे खत्म करने में जुट जाएंगे।"