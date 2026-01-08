पुष्पराज सिंह की पहल,लखनऊ में PCS अधिकारियों को मिलेगा अपना भवन और गेस्ट हाउस

गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों और मंडलों में तैनात पीसीएस अधिकारियों को अक्सर सचिवालय, न्यायालय और शासन के अन्य कार्यालयों में कार्य के लिए लखनऊ आना पड़ता है। राजधानी में ठहरने की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उन्हें निजी संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती थी। इसके अलावा, पीसीएस संघ का कोई स्थायी कार्यालय न होने के कारण संघ की बैठकों, कार्यक्रमों और गतिविधियों के संचालन में भी कठिनाइयां आती थीं। इसी आवश्यकता को देखते हुए पीसीएस संघ ने राजधानी लखनऊ में एक समर्पित भवन निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह भवन न केवल प्रशासनिक सुविधा का केंद्र बनेगा, बल्कि पीसीएस अधिकारियों के आपसी संवाद और संगठनात्मक मजबूती का भी माध्यम होगा।