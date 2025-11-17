बांके बिहारी मंदिर में बवाल! धीरेंद्र शास्त्री के दर्शन पर भीड़ बेकाबू, ASP अनुज चौधरी ने सेवादार को खींचकर निकाला

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था और प्रबंधन को लेकर पहले से ही आलोचनाएं होती रही हैं। ग़ैर-सरकारी एवं धार्मिक संस्थाओं ने बार-बार मंदिर की भीड़, संरचनात्मक डिजाइन, और दर्शन व्यवस्था की समीक्षा की मांग की है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, मंदिर समिति और सेवायत समुदाय के बीच हितों में मतभेद हैं। गोस्वामी समुदाय, जो लंबे समय से मंदिर परिचालन में शामिल रहा है, नए सुधारों जैसे कॉरिडोर निर्माण का विरोध करता रहा है। यह विरोध केवल धार्मिक नहीं है बल्कि समाज-सांस्कृतिक पहचान और अधिकारों से जुड़ा हुआ माना जाता है। वहीं, मंदिर के VIP दर्शन को लेकर भी बड़ी चर्चाएं हैं। हाल ही में, दो व्यक्तियों को “फर्जी बाउंसर” बनकर भक्तों से अवैध वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस तरह की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि मंदिर में व्यावसायिक और सुरक्षा चुनौतियां सिर्फ धार्मिक नहीं, प्रशासनिक भी बन गयी हैं।