हार्ट अटैक मरीजों को बड़ी राहत, अब यूपी के अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा 40 हजार का जीवन रक्षक इंजेक्शन

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. रतनपाल सिंह सुमन ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि जिला अस्पतालों में इस इंजेक्शन का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए। सीएचसी जहां ईसीजी और अन्य जांच की सुविधा है, वहाँ भी इंजेक्शन उपलब्ध हो। इमरजेंसी स्टाफ को इंजेक्शन के उपयोग और प्रोटोकॉल की विशेष ट्रेनिंग दी जाए। इंजेक्शन देने के बाद मरीज को तुरंत सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में रेफर किया जाए महानिदेशक प्रशिक्षण डॉ. पवन कुमार अरुण के अनुसार पहले चरण में सात मेडिकल कॉलेजों और कुछ जिला अस्पतालों में इंजेक्शन मुफ्त उपलब्ध कराया गया था। इसके अच्छे परिणामों को देखते हुए अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है।