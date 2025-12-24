कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण इन जिलों में स्कूलों में छुट्टी, कड़ाई से पालन करने का निर्देश

Severe cold and fog schools closed कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए कई जिला प्रशासन ने नर्सरी से कक्षा 6 तक के विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। अंबेडकर नगर, मिर्जापुर, बनारस, झांसी, उन्नाव, सोनभद्र, मेरठ, प्रतापगढ़, गोंडा आदि जिलों में या तो विद्यालय को बंद कर दिया गया है या फिर इसके समय में परिवर्तन किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार एक-दो जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। 25 दिसंबर की छुट्टी रद्द करने की भी चर्चा हो रही है। इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेई की जयंती मनाई जाएगी।