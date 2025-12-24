24 दिसंबर 2025,

कानपुर

कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण इन जिलों में स्कूलों में छुट्टी, कड़ाई से पालन करने का निर्देश

कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण इन जिलों में स्कूलों में छुट्टी, कड़ाई से पालन करने का निर्देश

Severe cold and fog schools closed मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में विद्यालयों के समय में या तो परिवर्तन किया गया है या फिर बंद कर दिया गया है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास बना हुआ है। कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है।

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Dec 24, 2025

मौसम की मार फोटो सोर्स- मेटा एआई

फोटो सोर्स- मेटा एआई

Severe cold and fog schools closed कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए कई जिला प्रशासन ने नर्सरी से कक्षा 6 तक के विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। अंबेडकर नगर, मिर्जापुर, बनारस, झांसी, उन्नाव, सोनभद्र, मेरठ, प्रतापगढ़, गोंडा आदि जिलों में या तो विद्यालय को बंद कर दिया गया है या फिर इसके समय में परिवर्तन किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार एक-दो जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। 25 दिसंबर की छुट्टी रद्द करने की भी चर्चा हो रही है। इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेई की जयंती मनाई जाएगी।

इन जिलों में घोषित की गई छुट्टी

उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जिसको देखते हुए कई जिलाधिकारियों ने कक्षा 5 तक के विद्यालयों को बंद रखने का आदेश दिया है। संत कबीर नगर में कक्षा 5 तक के विद्यालयों को 27 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। जबकि मैनपुरी में कक्षा 8 तक के लिए 30 दिसंबर तक विद्यालय बंद रहेंगे। प्रतापगढ़ और गोंडा में कक्षा 8 तक के विद्यालय 26 दिसंबर तक बंद रहेंगे।

इन जिलों में भी विद्यालयों पर लिया गया निर्णय

लखनऊ में प्री-प्राइमरी और नर्सरी के विद्यालय 27 दिसंबर तक के लिए बंद किए गए हैं। मेरठ में कक्षा 8 तक के विद्यालय 26 दिसंबर तक के लिए बंद किए गए हैं। सुल्तानपुर में आज कक्षा 12 तक के विद्यालय बंद रहेंगे। संभल, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, बनारस और रायबरेली में भी विद्यालय बंद चल रहे हैं। झांसी जिलाधिकारी मृदुल चौधरी के आदेश पर कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय 10 बजे से 3 बजे तक संचालित होंगे। कड़ाके की ठंड और कोहरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

उन्नाव में भी विद्यालय बंद

उन्नाव के बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि कक्षा 1 से 5 तक संचालित सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्रों के लिए 24 दिसंबर को अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन शिक्षक और कर्मचारी 11 बजे से 3 बजे तक उपस्थित रहकर शासकीय कार्यों को करेंगे।

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। कोहरे का असर देखने को मिलेगा और विजिबिलिटी भी कम होगी। कानपुर में आज रात विजिबिलिटी शून्य पहुंच गई। कोहरे के कारण बिना बारिश के बारिश हो रही है।

क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक?

सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन सुनील पांडे ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर गंगा के मैदानी भागों सहित पूरे उत्तर भारत में दिखाई पड़ेगा। इस दौरान शीतलहर चलने की संभावना है।‌ विजिबिलिटी को लेकर के भी उन्होंने वाहन चालकों को अलर्ट किया है।‌ घने कोहरे, धुंध, कुहासे का असर भी दिखाई पड़ेगा।

24 Dec 2025 08:55 am

