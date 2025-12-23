दरिंदों को उम्रकैद नहीं, फांसी मिलनी चाहिए थी: 9 साल बाद इंसाफ, लेकिन बुलंदशहर गैंगरेप पीड़िता का दर्द आज भी जिंदा

Gangrape verdict victim statement Bulandshahr: ‘मेरे साथ जो हुआ, उसके बाद लगा जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो।’ बुलंदशहर गैंगरेप केस की पीड़िता की यह आवाज़ आज भी समाज को झकझोर देती है। 9 साल 4 महीने और 22 दिन बाद जब पॉक्सो कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई, तब भी पीड़िता के मन में संतोष के साथ एक चुभन बाकी रही। उसका कहना है कि ऐसे दरिंदों को उम्रकैद नहीं, फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी, ताकि समाज में कड़ा संदेश जाए और कोई दोबारा ऐसा अपराध करने से पहले सौ बार सोचे।