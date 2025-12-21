21 दिसंबर 2025,

रविवार

बुलंदशहर

पुलिस एनकाउंटर में 50 हजार इनामी ढेर साथी फरार, एक पुलिसकर्मी घायल घायल, पिस्तौल कारतूस बाइक बरामद

बुलंदशहर में देर रात पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश जुबैर पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया है। जबकि इसका साथी भागने में सफल रहा है। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बुलंदशहर

image

Mahendra Tiwari

Dec 21, 2025

मुठभेड़ के दौरान की तस्वीर फोटो सोर्स विभाग

मुठभेड़ के दौरान की तस्वीर फोटो सोर्स विभाग

बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। 50 हजार के इनामी बदमाश को गोली लगी। जिसे अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है।

बुलंदशहर जिले में अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत शनिवार की रात बड़ी कार्रवाई हुई। थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम स्याना रोड के जसनावली इलाके में संदिग्ध लोगों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। लेकिन वे नहीं रुके। पुलिस पर फायरिंग करते हुए तेजी से बाइक मोड़कर भागने लगे।

गुलावठी पुलिस फोर्स सामने से पहुंची तो बदमाशों ने शुरू की फायरिंग

पुलिस ने तुरंत आरटीसेट के जरिए आसपास के थानों को सूचना दी। बदमाशों का पीछा शुरू किया। कुछ दूरी पर सेल्टन बंबा रोड के पास थाना गुलावठी की पुलिस फोर्स सामने से पहुंच गई। दोनों तरफ से घिरते देख बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से फिर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।

मेरठ का रहने वाला था शातिर बदमाश

घायल बदमाश और एक घायल पुलिसकर्मी को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बदमाश को मृत घोषित कर दिया। मृत बदमाश की पहचान आजाद उर्फ जुबैर उर्फ पीटर (35 वर्ष) निवासी उमर गार्डन कॉलोनी, थाना लिसाड़ी गेट, मेरठ के रूप में हुई।

लूट चोरी डकैती जैसे संगीत अपराधों में कई जिलों में केस दर्ज

पुलिस के अनुसार जुबैर 50 हजार रुपये का इनामी अपराधी था। उसके खिलाफ लूट, चोरी, डकैती और गैंगस्टर जैसी कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। वह कोतवाली देहात क्षेत्र में लूट और गुलावठी क्षेत्र में बकरा चोरी के मामलों में वांछित चल रहा था। मौके से एक अवैध पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। फरार बदमाश की तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

Updated on:

21 Dec 2025 09:42 am

Published on:

21 Dec 2025 09:24 am

बुलंदशहर
