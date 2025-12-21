पुलिस एनकाउंटर में 50 हजार इनामी ढेर साथी फरार, एक पुलिसकर्मी घायल घायल, पिस्तौल कारतूस बाइक बरामद

पुलिस ने तुरंत आरटीसेट के जरिए आसपास के थानों को सूचना दी। बदमाशों का पीछा शुरू किया। कुछ दूरी पर सेल्टन बंबा रोड के पास थाना गुलावठी की पुलिस फोर्स सामने से पहुंच गई। दोनों तरफ से घिरते देख बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से फिर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।