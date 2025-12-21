अभी कोहरा करेगा ‘तांडव’, कड़ाके की ठंड के साथ इन स्थानों पर हो सकती है बारिश

भयंकर कोहरे के बीच गुजरते हुए यात्री, PC- IANS
नोएडा : यूपी में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे की चादर ने पूरे प्रदेश को ढक रखा है। विजिबिलिटी सिर्फ 50 से 200 मीटर ही है। रात और सुबह के समय हालात और खराब हो जाते हैं। भीषण कोहरे की वजह से सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। फिलहाल, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कोहरे से अभी 3 दिन तक राहत नहीं मिलने वाली है।
भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है जिससे दृश्यता शून्य से 200 मीटर तक रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 दिसंबर तक रात और सुबह घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है, जबकि पश्चिमी यूपी में 22 दिसंबर तक कोहरा रहेगा। साथ ही, 22 और 23 दिसंबर को राज्य के कई इलाकों में ठंड पड़ने (कोल्ड डे) की चेतावनी जारी की गई है।
उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में दर्ज, खासकर आगरा, अलीगढ़, बरेली, बहराइच, कानपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, फुरसतगंज आदि में दृश्यता 0 से 100 मीटर तक रही, यहां घना से बहुत घना कोहरा पड़ा।
राज्य के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे रहा। बरेली में सबसे कम 4.6°C दर्ज किया गया। दृश्यता बेहद कम होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित। कई जगहों पर वाहन रेंगते नजर आए।
आईएमडी के मुताबिक समूचे उत्तराखंड में 23 से 26 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। वहीं, 27 दिसंबर से फिर से मौसम करवट बदल सकता है। 27 दिसंबर को राज्य के चार पर्वतीय जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हो सकता है। ऐसे में थर्टी-फर्स्ट और नववर्ष के मौके पर राज्य में विभिन्न स्थानों पर बर्फबारी के आसार भी बन सकते हैं। इससे सैलानियों को पहाड़ में बर्फबारी का लुत्फ उठाने का मौका भी मिल सकता है।
