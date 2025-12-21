अभी कोहरा करेगा ‘तांडव’, कड़ाके की ठंड के साथ इन स्थानों पर हो सकती है बारिश

आईएमडी के मुताबिक समूचे उत्तराखंड में 23 से 26 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। वहीं, 27 दिसंबर से फिर से मौसम करवट बदल सकता है। 27 दिसंबर को राज्य के चार पर्वतीय जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हो सकता है। ऐसे में थर्टी-फर्स्ट और नववर्ष के मौके पर राज्य में विभिन्न स्थानों पर बर्फबारी के आसार भी बन सकते हैं। इससे सैलानियों को पहाड़ में बर्फबारी का लुत्फ उठाने का मौका भी मिल सकता है।