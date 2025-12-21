मौसम ने फिर ली करवट: अगले 48 घंटे जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain Alert issued by IMD
मानसून (Monsoon) का सीज़न इस साल कमाल का रहा और देशभर में जोरदार बारिश हुई। पिछले सालों से तुलना की जाए, तो इस साल मानसून के दौरान ज़्यादा भारी बारिश हुई। मानसून के दौरान कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए और लोग भी जमकर भीगे। मानसून ने लोगों को तरबतर कर दिया और इस दौरान मौसम भी अच्छा रहा जिससे लोगों को गर्मी से आराम मिला। मानसून के बाद भी कई राज्यों में अभी भी बारिश रुकी नहीं है। अब देश में मौसम ने नई करवट ले ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
मानसून के सीज़न में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश देखने को मिली। इसके जाने के बाद कुछ समय के लिए बारिश रुकी, पर अब इसका सिलसिला फिर शुरू हो गया है। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटे भारी बारिश होगी। इस दौरान कुछ जगह बर्फबारी का भी अलर्ट है।
मानसून के सीज़न में उत्तराखंड में भी अच्छी बारिश देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर राज्य में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे उत्तराखंड में जमकर बादल बरसेंगे।
देश में मौसम ने नई करवट ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान-निकोबार, माहे, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अगले 48 घंटे भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है।
राजस्थान और दिल्ली में मानसून के दौरान और उसके कुछ समय बाद तक जोरदार बारिश हुई, लेकिन अब ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे राजस्थान और दिल्ली में ठंड का असर बना रहेगा। राजस्थान के कुछ जिलों में और दिल्ली के कुछ इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। हालांकि राजस्थान और दिल्ली में दिन के समय धूप छाई रहेगी।
