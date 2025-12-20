सर्दी तोड़ेगी रिकॉर्ड: अगले 7 दिन चलेगी शीतलहर, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी

सर्दी का असर दिनों-दिन बढ़ रहा है। देश के कई राज्यों में सर्दी के बढ़ते असर से लोगों की कंपकंपी छूट रही है। दूसरी ओर कई राज्यों में अभी भी सिर्फ सुबह और रात के समय ही ठंड महसूस हो रही है, लेकिन जल्द ही मौसम और ठंडा होगा। जल्द ही एक नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के एक्टिव होने से इस बार देश में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 7 दिन कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है, जिससे कड़ाके की ठंड का अलर्ट (Winter Alert) है।