गली से गुजर रहा था कबाड़ी, घर में अकेली लड़की देख घुस आया…करने लगा आपत्तिजनक हरकतें

बिजनौर : बिजनौर में एक मनचले कबाड़ी वाले ने लड़की से अश्लील हरकतें की। कबाड़ी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है आरोपी, लड़की को गलत इशारे कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर परिवार वालों ने मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।
मामला बिजनौर जिले के चांदपुर क्षेत्र के एक गांव का है। किशोरी की मां ने बताया कि वह अपने बेटे के साथ जंगल में लकड़ियां लेने गई थी। इस दौरान घर पर बेटी अकेली थी। गली से कबाड़ी गुजर रहा था। लड़की को अकेला देख कबाड़ी अश्लील हरकतें करने लगा। इसके बाद वह घर में घुसा और आंगन में खड़े होकर अश्लील इशारे करता रहा। बेटी ने यह देखकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और वह बुरी तरीके से डर गई। वह काफी देर तक को खुद को एक कमरे में बंद करके बैठी रही। आरोपी की पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
कबाड़ी के द्वारा की गई घटना से लोगों में काफी रोष व्याप्त नजर आया। लोगों का कहना है कि क्या हमारे बच्चे घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। कोई इस तरह से किसी के घर में कैसे घुस सकता है।
पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। चांदपुर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान कर रही है। गांव में इस घटना के बाद दहशत और गुस्सा दोनों का माहौल बना हुआ है, जबकि पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है।
घटना के बाद गांव में तनाव और भय का माहौल है। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। वहीं, पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस पर तुरंत कार्रवाई का दबाव बना रहा है।
