गली से गुजर रहा था कबाड़ी, घर में अकेली लड़की देख घुस आया…करने लगा आपत्तिजनक हरकतें

मामला बिजनौर जिले के चांदपुर क्षेत्र के एक गांव का है। किशोरी की मां ने बताया कि वह अपने बेटे के साथ जंगल में लकड़ियां लेने गई थी। इस दौरान घर पर बेटी अकेली थी। गली से कबाड़ी गुजर रहा था। लड़की को अकेला देख कबाड़ी अश्लील हरकतें करने लगा। इसके बाद वह घर में घुसा और आंगन में खड़े होकर अश्लील इशारे करता रहा। बेटी ने यह देखकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और वह बुरी तरीके से डर गई। वह काफी देर तक को खुद को एक कमरे में बंद करके बैठी रही। आरोपी की पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।