2024 में जहां जीती सपा… वहां 50 हजार वोट काटने की तैयारी में सरकार, चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव ने लगाए गंभीर आरोप

समाजवादी पार्टी प्रमुख ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत विपक्ष के वोटरों का लिस्ट से नाम हटाने की कोशिश नई बात नहीं है, लेकिन अब इसे संगठित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लगातार बूथ स्तर पर समीक्षा कर रही है और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि हर वोटर का नाम मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज रहे। अखिलेश यादव ने यह बातें अपने पिता मुलायम सिंह यादव की 85वीं जयंती पर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही।