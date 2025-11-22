Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

2024 में जहां जीती सपा… वहां 50 हजार वोट काटने की तैयारी में सरकार, चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव ने लगाए गंभीर आरोप

Akhilesh Yadav News : समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने पिता की 85वीं जयंती पर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर SIR में घपलेबाजी का आरोप लगाया।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 22, 2025

अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर लगाया वोट काटने का आरोप।

अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर लगाया वोट काटने का आरोप, PC- ANI

लखनऊ : सपा मुखिया अखिलेश यादव ने SIR में घपलेबाजी का दावा किया है। सपा मुखिया का कहना है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर भाजपा गड़बड़ी की तैयारी कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर जीती है, वहां की विधानसभा सीटों पर 50 हजार वोट काटने की तैयारी में है। यूपी के बाद ऐसा ही वेस्ट बंगाल में होने वाला है।

समाजवादी पार्टी प्रमुख ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत विपक्ष के वोटरों का लिस्ट से नाम हटाने की कोशिश नई बात नहीं है, लेकिन अब इसे संगठित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लगातार बूथ स्तर पर समीक्षा कर रही है और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि हर वोटर का नाम मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज रहे। अखिलेश यादव ने यह बातें अपने पिता मुलायम सिंह यादव की 85वीं जयंती पर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही।

SIR का समय बढ़ाने की मांग की

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, हमने उप-चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका देखी है। 2022 में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को SOP जारी कर दे कि क्या और कैसे करना है। बीजेपी को पता है कि कब शादियां अधिक होती हैं, उसी समय SIR कराया जा रहा है। यह जानबूझकर किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट कट जाएं। SIR का समय बढ़ाया जाए…हमारी यही मांग है।

यूपी जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा स्टेट है। यहां अधिकारी किसी और के कंट्रोल में हैं, तो समझ लीजिए अधिकारी क्या करेंगे? अभी चुनाव में 415 दिन बचे हैं। साजिश है कि यूपी और वेस्ट बंगाल में हर विधानसभा से 50 हजार से अधिक नाम काटे जाएं। लेकिन, हम ये होने नहीं देंगे, हमारी पार्टी और कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हैं। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए मेहनत करेंगे।

सीएम योगी पर अखिलेश ने कसा तंज

इशारों-इशारों में अखिलेश यादव ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। उन्होंने कहा - अभी हमें SIR में उलझाया गया है, हमें कागज की भी लड़ाई लड़नी होगी, चुनाव जीतना है हमें.. जब भी संघर्ष के लिए उतरने के लिए कहेंगे, उतर जाएंगे, जहां कहोगे वहां कूद जाएंगे, लेकिन कूदने में हमें प्रतियोगिता नहीं करनी है, कुछ लोगों का पहनावा ऐसा है कि वो कूद भी नहीं सकते हैं।

ये भी पढ़ें

बनियान और लोअर में डॉक्टर ने युवती के साथ सरकारी अस्पताल में किया जबरदस्त डांस, वायरल हो गया वीडियो
शामली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 03:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / 2024 में जहां जीती सपा… वहां 50 हजार वोट काटने की तैयारी में सरकार, चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव ने लगाए गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Weather News: बढ़ेगी कड़कड़ाती ठंड, पछुआ हवाओं से अगले पांच दिनों में न्यूनतम तापमान 2-4 डिग्री तक गिरेगा

रातों में बढ़ेगी ठंड; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट (फोटो सोर्स : Meteorological Department Whatsapp News Group )
यूपी न्यूज

UP Govt Rules: यूपी में नए शहरी विकास नियम लागू, चौड़ी सड़कों पर आवासीय और व्यावसायिक निर्माण को अब छूट मिलेगी

UP Urban Development (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

यूपी के अब शहरों में मकान के साथ बना सकेंगे दुकान, नियमों में बदलाव का आदेश जारी

cm yogi adityanath campaigned on 43 seats in bihar how many seats are bjp and nda ahead
लखनऊ

AI की क्रांतिकारी तकनीक से अब पेट और आंतों की गंभीर बीमारियां शुरुआती चरण में ही पहचानना हुआ आसान

लखनऊ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने विकसित की आधुनिक एंडोस्कोपी एनालिसिस सिस्टम (फोटो सोर्स : Lucknow University Whatsapp News Group )
लखनऊ

पछुआ हवाओं की दस्तक से ठिठुरेगा पूरा प्रदेश, तापमान गिरेगा और सुबह का घना कोहरा बढ़ाएगा परेशानियां

सुबह पड़ेगी धुंध–कोहरा, दिन चढ़ते ही साफ होगा मौसम; प्रदेश में मौसम तंत्र कमजोर, पर ठंड का असर तेज होने को तैयार (फोटो सोर्स : Mausam Vibhag Whatsapp Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.