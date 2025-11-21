बनियान और लोअर में डॉक्टर ने युवती के साथ सरकारी अस्पताल में किया जबरदस्त डांस, वायरल हो गया वीडियो

शामली में एक सरकारी अस्पताल को डॉक्टर साहब ने पार्टी का अड्डा बना दिया। देर रात डॉक्टर ने एक युवती के साथ जमकर ठुमके लगाए। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में तैनात एक सरकारी चिकित्सक का बनियान-लोवर पहने एक युवती के साथ बॉलीवुड गाने पर ठुमके लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। वीडियो अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर बने सरकारी ड्यूटी रूम का प्रतीत होता है।
वीडियो में डॉक्टर सफेद बनियान और काले लोवर में नजर आ रहे हैं। युवती उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर डांस कर रही है। दोनों की नजदीकियां और बिंदास अंदाज देखकर साफ पता चलता है कि यह कोई निजी पल था, जो अब पूरी दुनिया देख रही है।
वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के हाथ-पांव फूल गए। कांधला CHC के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. वीरेंद्र सिंह ने तत्काल संज्ञान लिया। आरोपी डॉक्टर को नोटिस थमाकर 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया है, साथ ही सरकारी क्वार्टर को फौरन खाली करा लिया गया।
डॉ. वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 'यह वीडियो अस्पताल की मर्यादा और गरिमा के विपरीत है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र मरीजों के इलाज और सेवा के लिए है, न कि निजी पार्टियों के लिए। हमने डॉक्टर का स्पष्टीकरण शासन को भेज दिया है। दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।'
मामला मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) शामली तक पहुंचते ही जांच टीम गठित कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक अगर डॉक्टर दोषी पाए गए तो निलंबन से लेकर विभागीय जांच तक हो सकती है। युवती के बारे में कुछ लोग बता रहे हैं कि वह उनकी मंगेतर हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है।
