बनियान और लोअर में डॉक्टर ने युवती के साथ सरकारी अस्पताल में किया जबरदस्त डांस, वायरल हो गया वीडियो

शामली में एक सरकारी अस्पताल को डॉक्टर साहब ने पार्टी का अड्डा बना दिया। देर रात डॉक्टर ने एक युवती के साथ जमकर ठुमके लगाए। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में तैनात एक सरकारी चिकित्सक का बनियान-लोवर पहने एक युवती के साथ बॉलीवुड गाने पर ठुमके लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। वीडियो अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर बने सरकारी ड्यूटी रूम का प्रतीत होता है।