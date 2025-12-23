23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

शामली

3-3 गर्लफ्रेंड का खर्च उठाने को फिजियोथेरेपिस्ट बन गया चोर; ASP से बोला – 4 हजार डेली कमाता फिर भी…

Physiotherapist Become Thief : उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां 3-3 प्रेमिकाओं के शौक पूरा करने के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट चोर बन गया।

2 min read
Google source verification

शामली

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 23, 2025

AI Generated Symbolic Image.

शामली : उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। अच्छी-खासी कमाई करने वाला एक फिजियोथेरेपिस्ट तीन गर्लफ्रेंड्स की फरमाइशें पूरी करने के चक्कर में चोर बन गया। रोजाना 3-4 हजार रुपये कमाने के बावजूद उसने सरकारी अस्पताल से लाखों रुपये का सामान चुरा लिया। पकड़े जाने के बाद पुलिस पूछताछ में जब ASP ने पूछा कि कितनी गर्लफ्रेंड हैं, तो आरोपी ने बेझिझक कहा- 'बस तीन हैं सर!' इस जवाब पर ASP सुमित शुक्ला भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मामला आदर्श मंडी थाना क्षेत्र का है।

आरोपी की पहचान भूरा खुर्द गांव निवासी आसिफ अली के रूप में हुई है। वह अपने पिता शराफत अली (जो खेती करते हैं) और परिवार के साथ रहता है। आसिफ ने झारखंड की कैपिटल यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लॉ (LLB) की डिग्री ली है, लेकिन गांव में ही भाजू गांव में अपना फिजियोथेरेपी क्लिनिक चलाता है। क्लिनिक से उसे रोजाना 3 से 4 हजार रुपये की अच्छी कमाई हो जाती थी।

इलाज कराने आई युवतियों से हो गई दोस्ती

आसिफ ने पुलिस को बताया कि क्लिनिक में इलाज कराने आने वाली लड़कियों से उसकी मुलाकात हुई। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और एक-एक कर तीन लड़कियों से उसका अफेयर हो गया। वह क्लिनिक के अलावा बाहर भी उनके साथ समय बिताने लगा। दोस्ती गहरी होने पर लड़कियों ने महंगे गिफ्ट्स, घूमने-फिरने और अन्य फरमाइशें शुरू कर दीं। आसिफ उन्हें मना नहीं कर पाता था और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने लगा।

तीन-तीन गर्लफ्रेंड्स के खर्चे बढ़ते गए और अच्छी कमाई के बावजूद उसकी जेब खाली होने लगी। इसी दौरान उसने सहारनपुर निवासी अपने दोस्त सचिन के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई। दोनों ने शामली के बलत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) को निशाना बनाया।

CHC को बनाया निशाना

8 दिसंबर की रात चोरों ने अस्पताल में घुसकर नेबुलाइजर मशीन, LED टीवी, मीटर सहित कुल 24 सामान चोरी कर लिए, जिनकी कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। अगले दिन केंद्र के चीफ फार्मासिस्ट ने आदर्श मंडी थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आसिफ और सचिन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया।

ASP सुमित शुक्ला ने बताया कि चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया गया है। चोरी में इस्तेमाल की गई कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

23 Dec 2025 09:53 pm

