3-3 गर्लफ्रेंड का खर्च उठाने को फिजियोथेरेपिस्ट बन गया चोर; ASP से बोला – 4 हजार डेली कमाता फिर भी…

शामली : उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। अच्छी-खासी कमाई करने वाला एक फिजियोथेरेपिस्ट तीन गर्लफ्रेंड्स की फरमाइशें पूरी करने के चक्कर में चोर बन गया। रोजाना 3-4 हजार रुपये कमाने के बावजूद उसने सरकारी अस्पताल से लाखों रुपये का सामान चुरा लिया। पकड़े जाने के बाद पुलिस पूछताछ में जब ASP ने पूछा कि कितनी गर्लफ्रेंड हैं, तो आरोपी ने बेझिझक कहा- 'बस तीन हैं सर!' इस जवाब पर ASP सुमित शुक्ला भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मामला आदर्श मंडी थाना क्षेत्र का है।