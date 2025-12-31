पापा-चाचा लौट आओ…बेटियों की चीख से गूंज उठा श्मशान घाट, एक साथ जलीं 3 चिताएं

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तेज धुएं के कारण दोनों भाई बाहर नहीं निकल सके और बुजुर्ग महिला आग से खुद को नहीं बचा पाईं। दमकल की गाड़ियां पहुंचीं, आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे के वक्त अमित की पत्नी ऋचा और उनकी दो बेटियां- अक्षिका (21) और आराध्या (14) उस समय पालतू कुत्ते को घुमाने बाहर गई थीं। इसी वजह से वे सुरक्षित बच गईं।