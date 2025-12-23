डॉक्टर पति पर पत्नी ने लगाया ‘नपुंसकता’ का इल्जाम, बोलीं- रात को बनाते हैं अजीब बहाने

गोरखपुर : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। खजनी थाना क्षेत्र की एक नवविवाहिता ने अपने डॉक्टर पति को शारीरिक रूप से असमर्थ (नपुंसक) बताते हुए पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि उसके पति रोज रात को बहाने बवाते हैं। महिला ने पति के साथ-साथ ससुराल के अन्य सदस्यों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने और घर से निकाल देने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर पति समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।