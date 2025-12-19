19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जालौन

कोर्ट में चुपचाप खड़ी रही मीनाक्षी… जेल में रात में उठ-उठकर बैठती; इंस्पेक्टर ने अफेयर में खुद को मारी थी गोली

Jalaun Inspector death Case : SIT जांच में सामने आया है कि इंस्पेक्टर की मौत के बाद मीनाक्षी ने अपने मोबाइल से कॉल डिटेल और चैट सब डिलीट कर दिया था। पुलिस ने डाटा जुटा लिया है।

2 min read
Google source verification

जालौन

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 19, 2025

सिपाही मीनाक्षी और इंस्पेक्टर अरुण कुमार के बीच लव अफेयर का मामला बताया जा रहा

जालौन के कुठौंद में इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत के मामले में आरोपी महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। कोर्ट में करीब 5 मिनट तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की गई, जिसमें मीनाक्षी पूरी तरह से शांत दिखाई दी। उसके चेहरे पर किसी तरह की घबराहट या तनाव नहीं दिखाई दे रहा था। रिमांड 21 दिसंबर को खत्म हो रही थी, लेकिन 20 और 21 को अवकाश की वजह से उसे 2 दिन पहले ही कोर्ट में पेश किया गया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 जनवरी 2026 को होगी और तब तक मीनाक्षी जेल में ही रहेगी।

14 दिनों में तीन बार मिलने आये भाई

जेल अधीक्षक नीरज देव ने बताया कि, मीनाक्षी का जेल में बर्ताव बहुत ही सामान्य है। शुरुआती दो दिनों में काफी परेशान थी और रात में ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। वह बार-बार उठकर बैठ जाती थी, लेकिन अब मीनाक्षी की हालत सामान्य है। जेल मैनुअल के अनुसार उसको खाना-नाश्ता दिया जा रहा है और वह सभी काम खुद ही कर रही है। बीते 14 दिनों में उसके पिता और भाई उससे तीन बार मिलने आ चुके हैं। फिलहाल मीनाक्षी ने जेल प्रशासन से कोई मांग नहीं की है।

साहब ने खुद को गोली मारी

यह पूरा मामला 5 दिसंबर का है, जब कुठौंद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की उनके सरकारी आवास में गोली लगने से मौत हो गई। गोली SHO अरुण कुमार राय के सर्विस रिवॉल्वर से ही चली थी। उस समय कमरे में केवल महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा मौजूद थी। घटना के बाद वह चीखती हुई बाहर भाग निकली और पुलिसकर्मियों से कहा कि साहब ने खुद को गोली मार ली है। इसके तुरंत वह मौके से फरार हो गई। आसपास लगे CCTV कैमरों में वह भागती हुई साफ दिखाई दे रही हैं।

इंस्पेक्टर और महिला सिपाही के बीच थे संबंध

इंस्पेक्टर की पत्नी माया राय ने अगले ही दिन मीनाक्षी के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि इंस्पेक्टर और महिला सिपाही के बीच लंबे समय से संबंध में थे। जानकारी के अनुसार मीनाक्षी की फरवरी 2026 में शादी तय थी और वह इंस्पेक्टर पर शादी का पूरा खर्च उठाने के लिए दबाव डाल रही थी। आरोप है कि वह 25 लाख रुपये की मांग कि थी और वीडियो वायरल कर करने की धमकी दे रही थी।

SIT जांच में हुआ खुलासा

SIT जांच में सामने आया है कि इंस्पेक्टर की मौत के बाद मीनाक्षी ने अपने मोबाइल से कॉल डिटेल और चैट सब डिलीट कर दिया था। उसके पास तीन मोबाइल और चार सिम कार्ड मिले हैं, जबकि इंस्पेक्टर के पास भी तीन सिम मिली। सभी का डेटा निकला जा रहा है। पुलिस का कहना है कि तकनीकी सबूतों के आधार पर जल्द ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी।

अब न गैंग है, न गैंगवार…” धनंजय-अभय विवाद पर बृजभूषण सिंह का दो टूक
गोंडा
बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह फोटो सोर्स पत्रिका

Published on:

19 Dec 2025 10:34 pm

जालौन

जालौन

उत्तर प्रदेश

