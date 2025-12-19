कोर्ट में चुपचाप खड़ी रही मीनाक्षी… जेल में रात में उठ-उठकर बैठती; इंस्पेक्टर ने अफेयर में खुद को मारी थी गोली

जालौन के कुठौंद में इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत के मामले में आरोपी महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। कोर्ट में करीब 5 मिनट तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की गई, जिसमें मीनाक्षी पूरी तरह से शांत दिखाई दी। उसके चेहरे पर किसी तरह की घबराहट या तनाव नहीं दिखाई दे रहा था। रिमांड 21 दिसंबर को खत्म हो रही थी, लेकिन 20 और 21 को अवकाश की वजह से उसे 2 दिन पहले ही कोर्ट में पेश किया गया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 जनवरी 2026 को होगी और तब तक मीनाक्षी जेल में ही रहेगी।