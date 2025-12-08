थाना प्रभारी की मौत के मामले में महिला पुलिसकर्मी के मोबाइल से खुले कई राज! खुद की शादी के लिए 25 लाख का डिमांड

जांच टीम को मीनाक्षी के तीन मोबाइल और चार सिम मिले हैं। कॉल डिटेल्स में यह भी सामने आया कि वह सिर्फ इंस्पेक्टर राय ही नहीं, बल्कि कई अन्य अधिकारियों से भी लगातार संपर्क में रहती थी। इससे पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। घटना की रात इंस्पेक्टर का शव मच्छरदानी के भीतर खून से सना मिला था और उनकी पिस्टल सीने पर ही पड़ी थी। पुलिस ने मीनाक्षी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं इंस्पेक्टर की पत्नी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।