दरोगा देवर की शादी से एक दिन पहले भाभी ने दो बेटियों संग कमरा बंद कर लगाई आग

जालौन : जालौन में देवर की शादी से पहले भाभी ने दो बेटियों समेत सुसाइड कर लिया। भाभी ने दो बेटियों समेत खुद को कमरे में बंद किया और डीजल उड़ेलकर आग लगा ली। देवर की मंगलवार को बरात जानी है। चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर आस-पड़ोस के लोग दौड़कर पहुंचे और कमरे का ताला तोड़कर अंदर गए। कंबल डालकर लोगों ने आग बुझाई। मां और एक बेटी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और दूसरी बेटी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
घटना जालौन जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर कोंच कोतवाली के दाड़ी गांव की है। महिला की शादी 8 साल पहले देवेंद्र से हुई थी। देवेंद्र गोलगप्पा सप्लाई करने का काम करता है।आरती के दो देवर पवन और जितेंद्र हैं। दोनों पुलिस में दरोगा हैं। पवन गाजियाबाद और जितेंद्र आगरा में तैनात हैं।
आरती ने खुशी-खुशी हल्दी की रस्म अदा करवाई। पुलिस के मुताबिक, रात 11 बजे आरती का उसके पति देवेंद्र से झगड़ा हो गया। इसके बाद आरती जनरेटर के लिए आए डीज़ल को उठाकर कमरे में ले गई, फिर अपने ऊपर और बेटियों पर उड़ेल लिया।
डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची 70-80 फीसदी तक जल चुकी थी, इसलिए उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर सीओ परमेश्वर प्रसाद मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने कमरे की जांच की। टीम को जली हुई वस्तुएं, डीजल की गंध और प्लास्टिक कैन के अवशेष मिले हैं।
सीओ ने कहा- शुरुआती जांच में मामला सुसाइड का लग रहा है। पारिवारिक विवाद की पुष्टि परिजनों और ग्रामीणों ने की है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। घटना के बाद महिला के घर की खुशियां मातम में बदल गई हैं। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है।
जालौन
उत्तर प्रदेश
