दरोगा देवर की शादी से एक दिन पहले भाभी ने दो बेटियों संग कमरा बंद कर लगाई आग

जालौन : जालौन में देवर की शादी से पहले भाभी ने दो बेटियों समेत सुसाइड कर लिया। भाभी ने दो बेटियों समेत खुद को कमरे में बंद किया और डीजल उड़ेलकर आग लगा ली। देवर की मंगलवार को बरात जानी है। चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर आस-पड़ोस के लोग दौड़कर पहुंचे और कमरे का ताला तोड़कर अंदर गए। कंबल डालकर लोगों ने आग बुझाई। मां और एक बेटी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और दूसरी बेटी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।