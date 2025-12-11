इंस्पेक्टर अरुण की मौत के बाद मीनाक्षी ने इस शख्स को किया था पहला कॉल, 2 दिसंबर को मेरठ में था साथ, वीडियो ने खोला राज

दूर जाकर मनाया जन्मदिन

2 दिसंबर को सिपाही मीनाक्षी का जन्मदिन था, लेकिन उसने इंस्पेक्टर से दूर मेरठ में मनाया था | इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय इस बात का बहुत बुरा लग गया | जन्मदिन मनाने के बाद 5 दिसंबर को मीनाक्षी इंस्पेक्टर के सरकारी आवास पर पहुंची, जहां दोनों के बीच बहस हुई | इसके बाद अचानक गोली चलने की आवाज आई, जिसके बाद मीनाक्षी को सीसीटीवी में चिल्लाते हुए और भागते हुए देखा गया | उसने पुलिसकर्मियों से कहा, "साहब ने गोली मार ली है," और इसके बाद वह वहां से फरार हो गई।