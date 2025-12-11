इंस्पेक्टर अरुण की मौत के बाद मीनाक्षी ने इस शख्स को किया था पहला कॉल, 2 दिसंबर को मेरठ में था साथ, वीडियो ने खोला राज

इंस्पेक्टर अरुण की मौत के बाद मीनाक्षी के इस शख्स को किया था पहला काल, 2 दिसंबर को मेरठ में था साथ, वीडियो ने खोला राज
Jalaun Inspector Arun Rai Case: जालौन में इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत का मुद्दा गरमाता जा रहा है | रोज इस मामले में नए-नए खुलासे हो रहे हैं, ताजा खुलासे में दावा किया गया है कि आरोपी महिला कॉन्स्टेबल मीनाक्षी शर्मा ने इंस्पेक्टर का वीडियो बना लिया था और वह उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी।
इंस्पेक्टर पर पैसे देने का दबाव
मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मीनाक्षी और इंस्पेक्टर अरुण के बीच विवाद पिछले 1 महीने से चल रहा है | मीनाक्षी ने इंस्पेक्टर का पिटाई करते हुई वीडियो बना लिया था और उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी | साथ ही इंस्पेक्टर पर पैसे देने का दबाव बना रही थी | मीनाक्षी ने इंस्पेक्टर पर दबाव बनाया कि अगर वो पैसा नहीं देती, तो उसका ये वीडियो परिवारवालों को भेज देगी और विभाग में उसका नाम खराब कर देगी |
मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मीनाक्षी के चक्कर में इंस्पेक्टर अरुण काफी तनाव में रहते थे | साथ ही उन्होंने तीन दिन की छुट्टी लेकर अपने पैतृक घर संत कबीरनगर जाने का निर्णय लिया था, जिससे उनका तनाव कम हो सके | परिवार का यह भी दावा है कि इंस्पेक्टर ने गांव से 5 लाख रुपये उधार लिए थे, जो उनके मौत के बाद से गायब हैं | परिवार का आरोप है वो पैसे मीनाक्षी के पास हो सकते हैं |
दूर जाकर मनाया जन्मदिन
2 दिसंबर को सिपाही मीनाक्षी का जन्मदिन था, लेकिन उसने इंस्पेक्टर से दूर मेरठ में मनाया था | इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय इस बात का बहुत बुरा लग गया | जन्मदिन मनाने के बाद 5 दिसंबर को मीनाक्षी इंस्पेक्टर के सरकारी आवास पर पहुंची, जहां दोनों के बीच बहस हुई | इसके बाद अचानक गोली चलने की आवाज आई, जिसके बाद मीनाक्षी को सीसीटीवी में चिल्लाते हुए और भागते हुए देखा गया | उसने पुलिसकर्मियों से कहा, "साहब ने गोली मार ली है," और इसके बाद वह वहां से फरार हो गई।
सबसे पहले किसको किया कॉल?
फिलहाल, इंस्पेक्टर की मौत की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। एसआईटी के शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि इंस्पेक्टर अरुण के बाद आरोपी मीनाक्षी इसकी सूचना मेरठ गए उसके साथ सिपाही अंकित मलिक को दी थी। घटना की रात मीनाक्षी कुठौंद की रहने वाली अपनी साथी महिला कॉन्स्टेबल के साथ रुकी थी, लेकिन इस बारे में उसने महिला कॉन्स्टेबल को कुछ नहीं बताया था |
