जालौन

इंस्पेक्टर अरुण की मौत के बाद मीनाक्षी ने इस शख्स को किया था पहला कॉल, 2 दिसंबर को मेरठ में था साथ, वीडियो ने खोला राज

Inspector Arun Rai Case: जालौन में इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत के मामले में मीनाक्षी शर्मा का नाम सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, मीनाक्षी ने इंस्पेक्टर को ब्लैकमेल कर पैसे की मांग की थी। 5 दिसंबर को दोनों के बीच बहस हुई, जिसके बाद गोली चलने की आवाज आई और मीनाक्षी फरार हो गई। एसआईटी मामले की जांच कर रही है।

जालौन

image

Aman Pandey

image

Anuj Singh

Dec 11, 2025

इंस्पेक्टर अरुण की मौत

इंस्पेक्टर अरुण की मौत के बाद मीनाक्षी के इस शख्स को किया था पहला काल, 2 दिसंबर को मेरठ में था साथ, वीडियो ने खोला राज

Jalaun Inspector Arun Rai Case: जालौन में इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत का मुद्दा गरमाता जा रहा है | रोज इस मामले में नए-नए खुलासे हो रहे हैं, ताजा खुलासे में दावा किया गया है कि आरोपी महिला कॉन्स्टेबल मीनाक्षी शर्मा ने इंस्पेक्टर का वीडियो बना लिया था और वह उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी।

इंस्पेक्टर पर पैसे देने का दबाव

मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मीनाक्षी और इंस्पेक्टर अरुण के बीच विवाद पिछले 1 महीने से चल रहा है | मीनाक्षी ने इंस्पेक्टर का पिटाई करते हुई वीडियो बना लिया था और उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी | साथ ही इंस्पेक्टर पर पैसे देने का दबाव बना रही थी | मीनाक्षी ने इंस्पेक्टर पर दबाव बनाया कि अगर वो पैसा नहीं देती, तो उसका ये वीडियो परिवारवालों को भेज देगी और विभाग में उसका नाम खराब कर देगी |

मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मीनाक्षी के चक्कर में इंस्पेक्टर अरुण काफी तनाव में रहते थे | साथ ही उन्होंने तीन दिन की छुट्टी लेकर अपने पैतृक घर संत कबीरनगर जाने का निर्णय लिया था, जिससे उनका तनाव कम हो सके | परिवार का यह भी दावा है कि इंस्पेक्टर ने गांव से 5 लाख रुपये उधार लिए थे, जो उनके मौत के बाद से गायब हैं | परिवार का आरोप है वो पैसे मीनाक्षी के पास हो सकते हैं |

दूर जाकर मनाया जन्मदिन
2 दिसंबर को सिपाही मीनाक्षी का जन्मदिन था, लेकिन उसने इंस्पेक्टर से दूर मेरठ में मनाया था | इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय इस बात का बहुत बुरा लग गया | जन्मदिन मनाने के बाद 5 दिसंबर को मीनाक्षी इंस्पेक्टर के सरकारी आवास पर पहुंची, जहां दोनों के बीच बहस हुई | इसके बाद अचानक गोली चलने की आवाज आई, जिसके बाद मीनाक्षी को सीसीटीवी में चिल्लाते हुए और भागते हुए देखा गया | उसने पुलिसकर्मियों से कहा, "साहब ने गोली मार ली है," और इसके बाद वह वहां से फरार हो गई।

सबसे पहले किसको किया कॉल?
फिलहाल, इंस्पेक्टर की मौत की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। एसआईटी के शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि इंस्पेक्टर अरुण के बाद आरोपी मीनाक्षी इसकी सूचना मेरठ गए उसके साथ सिपाही अंकित मलिक को दी थी। घटना की रात मीनाक्षी कुठौंद की रहने वाली अपनी साथी महिला कॉन्स्टेबल के साथ रुकी थी, लेकिन इस बारे में उसने महिला कॉन्स्टेबल को कुछ नहीं बताया था |

Hindi News / Uttar Pradesh / Jalaun / इंस्पेक्टर अरुण की मौत के बाद मीनाक्षी ने इस शख्स को किया था पहला कॉल, 2 दिसंबर को मेरठ में था साथ, वीडियो ने खोला राज

जालौन

उत्तर प्रदेश

विजिलेंस की रेड में महिला BDO एक लाख फेंक कर भागी, महिला सिपाहियों ने दौड़ा कर पकड़ा…ठेकेदार से मांगी थी रिश्वत

जालौन

पत्नी को मुंबई में बेचने की साजिश, बोली- हसबैंड बहुत मारते हैं, पुलिस से न्याय की गुहार

जालौन

थाना प्रभारी की मौत के मामले में महिला पुलिसकर्मी के मोबाइल से खुले कई राज! खुद की शादी के लिए 25 लाख का डिमांड

जालौन

थाना प्रभारी की मौत: महिला आरक्षी को लिया गया हिरासत में, की जा रही पूछताछ

जालौन

इंस्पेक्टर ने खुद को मारी गोली… कमरे से निकलकर महिला सिपाही भागते हुए नजर आई, मामले में आया नया मोड़

