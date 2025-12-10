10 दिसंबर 2025,

बुधवार

जालौन

विजिलेंस की रेड में महिला BDO एक लाख फेंक कर भागी, महिला सिपाहियों ने दौड़ा कर पकड़ा…ठेकेदार से मांगी थी रिश्वत

बुधवार को जालौन के कदौरा ब्लॉक की BDO प्रतिभा शाल्या को एक लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों उन्हीं के आवास से गिरफ्तार कर लिया। वह ठेकेदार से स्कूल में कराई गई इंटरलॉकिंग के भुगतान के एवज में यह रकम ले रहीं थीं।

Google source verification

जालौन

image

anoop shukla

Dec 10, 2025

Up news, Jalaun news

फोटो सोर्स: पत्रिका, गिरफ्तार BDO प्रतिभा

जालौन में एक महिला BDO अपने सरकारी आवास पर एक लाख घूस लेते विजिलेंस के हाथों रंगे हाथ दबोच ली गई, इस बीच वह नोटों की गद्दी फेंक कर भागने की कोशिश भी की लेकिन महिला सिपाहियों ने दौड़ा कर पकड़ लिया।BDO ने 9 लाख का पेमेंट पास करने के लिए ठेकेदार से एक लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। जिसके बाद ठेकेदार ने इसकी शिकायत विजिलेंस टीम से की। बुधवार दोपहर टीम ने जाल बिछाकर एक लाख रुपए लेते हुए बीडीओ प्रतिभा शाल्या को पकड़ा।

जानिए पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक विवेक कुमार ने धमना स्थित परिषदीय विद्यालय परिसर में 9.86 लाख की लागत से इंटरलॉकिंग का काम कराया था। काम पूरा होने के बाद पेमेंट ​​​​लटका हुआ था, चार महीने से ठेकेदार पेमेंट के लिए विभाग का चक्कर काट रहा था। तभी बीडीओ ने भुगतान के लिए एक लाख रिश्वत की मांग की। इससे परेशान ठेकेदार ने करीब झांसी विजिलेंस टीम में शिकायत दी। शिकायत मिलने के बाद टीम ने गोपनीय जांच शुरू की।बुधवार को पूर्व निर्धारित योजना के तहत ठेकेदार ने भुगतान से जुड़े कागजों के बहाने बीडीओ को पर्ची भेजी। जिसके बाद बीडीओ ने उसे अपने सरकारी आवास पर बुलाया। इसी दौरान विजिलेंस टीम पहले से ही आसपास तैनात थी। जैसे ही बीडीओ ने एक लाख रुपए नकद अपने हाथ में लिए, टीम ने मौके पर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

रंगे हाथ पकड़े जाने पर एक लाख रुपए फेंक कर भागी BDO

विजिलेंस टीम सिविल ड्रेस में थी, जिससे बीडीओ को आभास नहीं हुआ, पकड़े जाने पर बीडीओ ने नोटों की गद्दी फेंक कर भागने की कोशिश की। टीम की महिला हेड कॉन्स्टेबल किरन पाल और हेमलता ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया और सरकारी जीप में बैठाकर थाने ले आईं। विजिलेंस टीम ने मौके से बरामद रकम, कागजी दस्तावेज और अन्य साक्ष्य सील कर दिया है। पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है। विजिलेंस टीम के प्रभारी पीयूष पांडे ने बताया कि शिकायत के सत्यापन के बाद ही कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उन्हें गुरुवार को लखनऊ स्थित भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में पेश किया जाएगा।

गिरफ्तार BDO पहले भी हो चुकी है सस्पेंड, हाइकोर्ट से मिली थी राहत

BDO प्रतिभा शाल्या के खिलाफ कदौरा विकासखंड के उकासा गांव में फर्जी तरीके से भुगतान कराने सहित कई शिकायत की गई थी। मामले की जांच के बाद 9 अक्टूबर, 2024 को निदेशालय लखनऊ ने उन्हें संबद्ध कर दिया था। इसके बाद शासन ने 21 मार्च 2025 को आरोप सही पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया।निलंबन के बाद प्रतिभा शाल्या ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। जहां से उन्हें राहत मिली। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें दोबारा कदौरा विकासखंड के खंड विकास अधिकारी के पद पर तैनात किया गया था।

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का बड़ा बयान, बोले…हो सकती है मेरी हत्या, भेजे गए जेल
देवरिया
Up news, Deoria police

10 Dec 2025 11:41 pm

जालौन

उत्तर प्रदेश

पत्नी को मुंबई में बेचने की साजिश, बोली- हसबैंड बहुत मारते हैं, पुलिस से न्याय की गुहार

पीड़िता ने सुनाई आपबीती (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जालौन

थाना प्रभारी की मौत के मामले में महिला पुलिसकर्मी के मोबाइल से खुले कई राज! खुद की शादी के लिए 25 लाख का डिमांड

इंस्पेक्टर
जालौन

थाना प्रभारी की मौत: महिला आरक्षी को लिया गया हिरासत में, की जा रही पूछताछ

पुलिस की गिरफ्त में महिला आरक्षी फोटो सोर्स- जालौन पुलिस
जालौन

इंस्पेक्टर ने खुद को मारी गोली… कमरे से निकलकर महिला सिपाही भागते हुए नजर आई, मामले में आया नया मोड़

इंस्पेक्टर
जालौन

यूपी पुलिस के थाना प्रभारी ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, मौत, संत कबीर नगर के रहने वाले

अस्पताल में भीड़ (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब पत्रिका)
जालौन
