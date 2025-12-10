विजिलेंस की रेड में महिला BDO एक लाख फेंक कर भागी, महिला सिपाहियों ने दौड़ा कर पकड़ा…ठेकेदार से मांगी थी रिश्वत

जानकारी के मुताबिक विवेक कुमार ने धमना स्थित परिषदीय विद्यालय परिसर में 9.86 लाख की लागत से इंटरलॉकिंग का काम कराया था। काम पूरा होने के बाद पेमेंट ​​​​लटका हुआ था, चार महीने से ठेकेदार पेमेंट के लिए विभाग का चक्कर काट रहा था। तभी बीडीओ ने भुगतान के लिए एक लाख रिश्वत की मांग की। इससे परेशान ठेकेदार ने करीब झांसी विजिलेंस टीम में शिकायत दी। शिकायत मिलने के बाद टीम ने गोपनीय जांच शुरू की।बुधवार को पूर्व निर्धारित योजना के तहत ठेकेदार ने भुगतान से जुड़े कागजों के बहाने बीडीओ को पर्ची भेजी। जिसके बाद बीडीओ ने उसे अपने सरकारी आवास पर बुलाया। इसी दौरान विजिलेंस टीम पहले से ही आसपास तैनात थी। जैसे ही बीडीओ ने एक लाख रुपए नकद अपने हाथ में लिए, टीम ने मौके पर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।