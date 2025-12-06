इंस्पेक्टर ने खुद को मारी गोली… कमरे से निकलकर महिला सिपाही भागते हुए नजर आई, मामले में आया नया मोड़

यूपी के जालौन जिले में कुठौंद थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। शुक्रवार देर रात उन्होंने अपने सरकारी क्वार्टर में सर्विस रिवॉल्वर से गोली चला ली। गोली सीधे सिर में लगी और आर-पार निकल गई। घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा चीखते हुए बाहर आई। उसने अन्य पुलिसकर्मियों को सूचना दी कि साहब ने खुद को गोली मार ली है। इसके बाद वह घटनास्थल पर रुके बिना वहां से भागती दिखाई दी। जिसकी पुष्टि थाने के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से हुई है।