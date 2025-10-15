चोरी और डकैती के 20 से ज्यादा मामलों में फरार बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे; पैर में लगी गोली

प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका
Crime News: जालौन में चोरी और डकैती के 20 मामलों में वांछित अपराधी रामजी पटेल को पुलिस ने सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 25,000 रुपये का इनाम था।
जालौन पुलिस पटेल की तलाश में थी। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि पटेल झांसी-कानपुर राजमार्ग पर उकासा की ओर जा रहा है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पटेल को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह खेतों की ओर भाग गया। जिसके बाद आरोपी ने पुलिस टीम पर तीन राउंड फायरिंग की।
पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिससे पटेल के दाहिने पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। आरोपी के पास से एक तमंचा, 1,300 रुपये और एक बाइक बरामद की गई है।
आटा थाना क्षेत्र के संधी गांव निवासी पटेल के खिलाफ जिले के सभी थानों में डकैती, लूट और चोरी समेत विभिन्न धाराओं में 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में जालौन कोतवाली में उसके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। कुछ दिन पहले पुलिस अधीक्षक ने उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस लगातार उसे पकड़ने के प्रयास कर रही थी।
सोमवार को जालौन पुलिस को सूचना मिली कि पटेल गोविंद होटल से हाईवे होते हुए उकासा गांव की ओर जा रहा है। पुलिस ने उसका पीछा करते हुए रात 11 बजे आटा थाना प्रभारी अजय सिंह को सूचना दी। इसके बाद जालौन कोतवाली प्रभारी अजय ब्रह्म तिवारी फोर्स के साथ पहुंचे और पटेल को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी करने की कोशिश की,लेकिन पटेल पुलिस पर फायरिंग करते हुए खेतों की ओर भाग गया। जवाबी फायरिंग में उसके दाहिने पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल होकर खेत में गिर पड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। उसके पास से एक तमंचा, एक बाइक और 1,300 रुपये बरामद हुए हैं।
