चोरी और डकैती के 20 से ज्यादा मामलों में फरार बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे; पैर में लगी गोली

सोमवार को जालौन पुलिस को सूचना मिली कि पटेल गोविंद होटल से हाईवे होते हुए उकासा गांव की ओर जा रहा है। पुलिस ने उसका पीछा करते हुए रात 11 बजे आटा थाना प्रभारी अजय सिंह को सूचना दी। इसके बाद जालौन कोतवाली प्रभारी अजय ब्रह्म तिवारी फोर्स के साथ पहुंचे और पटेल को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी करने की कोशिश की,लेकिन पटेल पुलिस पर फायरिंग करते हुए खेतों की ओर भाग गया। जवाबी फायरिंग में उसके दाहिने पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल होकर खेत में गिर पड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। उसके पास से एक तमंचा, एक बाइक और 1,300 रुपये बरामद हुए हैं।