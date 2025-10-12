Patrika LogoSwitch to English

दिवाली पर एक दिन की होगी 'विशेष यात्रा', दोनों टाइम रहेगी खाने की व्यवस्था, जानें मिनट टू मिनट कार्यक्रम

Diwali 2025: उत्तर प्रदेश में दिवाली पर एक दिन की 'विशेष यात्रा' का आयोजन होगा। इसमें यात्रियों के दोनों समय के भोजन की भी व्यवस्था की जाएगी। जानिए यात्रा का मिनट टू मिनट कार्यक्रम।

less than 1 minute read

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Oct 12, 2025

special one day travel package from lucknow to Ayodhya

दिवाली पर एक दिन की होगी 'विशेष यात्रा'। फोटो सोर्स-Ai

Diwali 2025: भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या इस दीपावली 26 लाख दीयों से जगमगाएगी। दिवाली के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (UPSTDC) की ओर से श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए लखनऊ से अयोध्या का एक दिन का विशेष यात्रा पैकेज तैयार किया गया है। यानी सिर्फ 1500 रुपये देकर दीपोत्सव का साक्षी बना जा सकता है।

दिवाली के दिन विशेष यात्रा

पर्यटन मंत्री डॉ. जयवीर सिंह की माने तो यात्रा लखनऊ से 19 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होटल गोमती से शुरू होगी। इस दौरान रास्ते में दोपहर 2:30 बजे भोजन की व्यवस्था रहेगी। दोपहर करीब 3 बजे यात्रा अयोध्या पहुंचेगी। इसके बाद स्थानीय भ्रमण के साथ शाम 7.30 बजे राम की पैड़ी पर दीपोत्सव समारोह में यात्रा शामिल होगी। आयोजन के बाद यात्रा की वापसी होगी। साथ ही रास्ते में रात का भोजन भी दिया जाएगा।

कैसे करें यात्रा की ऑनलाइन बुकिंग

पर्यटन मंत्री डॉ. जयवीर सिंह का कहना है कि इच्छुक लोग पैकेज की ऑनलाइन बुकिंग www.upstdc.co.in पर कर सकते हैं। यात्रा के दौरान स्थानीय गाइड अयोध्या की पौराणिक, धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत से जुड़े प्रसंग साझा करेंगे।

पर्यटन विभाग की विशेष सचिव ईशा प्रिया के मुताबिक, UPSTDC द्वारा यह पहल हाल ही में नैमिषारण्य और अयोध्या के लिए शुरू किए गए सप्ताह के अंत के टूर की सफलता के बाद की गई है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर शुरू इस टूर में करीब 22 से 25 यात्री अयोध्या और नैमिषारण्य जैसे स्थलों की यात्रा कर रहे हैं।

Published on:

12 Oct 2025 05:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / दिवाली पर एक दिन की होगी 'विशेष यात्रा', दोनों टाइम रहेगी खाने की व्यवस्था, जानें मिनट टू मिनट कार्यक्रम

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.