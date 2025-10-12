दिवाली पर एक दिन की होगी ‘विशेष यात्रा’, दोनों टाइम रहेगी खाने की व्यवस्था, जानें मिनट टू मिनट कार्यक्रम

पर्यटन मंत्री डॉ. जयवीर सिंह की माने तो यात्रा लखनऊ से 19 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होटल गोमती से शुरू होगी। इस दौरान रास्ते में दोपहर 2:30 बजे भोजन की व्यवस्था रहेगी। दोपहर करीब 3 बजे यात्रा अयोध्या पहुंचेगी। इसके बाद स्थानीय भ्रमण के साथ शाम 7.30 बजे राम की पैड़ी पर दीपोत्सव समारोह में यात्रा शामिल होगी। आयोजन के बाद यात्रा की वापसी होगी। साथ ही रास्ते में रात का भोजन भी दिया जाएगा।