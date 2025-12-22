Akhilesh Yadav: लोकसभा में ताकत बढ़ते ही समाजवादी पार्टी का चंदा दोगुना, एक साल में मिले 93 लाख रुपये

समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी को मिलने वाला चंदा उसकी उम्मीदों से काफी कम है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार के डर से बड़े उद्योगपति और कारोबारी सपा को खुलकर दान नहीं देते।

चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को बहुत कम लोगों से चंदा मिल रहा है। पूंजीपति और बड़े कारोबारी भाजपा सरकार की कार्रवाई के डर से सपा को योगदान देने से बचते हैं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब चुनावी बॉन्ड योजना खत्म होने के बाद राजनीतिक दलों को मिलने वाले कॉरपोरेट चंदे को लेकर देशभर में बहस तेज है।