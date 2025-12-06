यूपी पुलिस के थाना प्रभारी ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, मौत, संत कबीर नगर के रहने वाले

UP Police Tragedy: SHO shoots self. जालौन कुठौंद थाना प्रभारी अरुण कुमार राय के कमरे से गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ी। गोली की आवाज सुनते ही हमराही सिपाही मौके पर पहुंचे तो प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय खून से लथपथ मिले। तुरंत उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठौंद ले जाया गया। जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी गण पहुंच गए। एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। वहीं देर रात थाना प्रभारी की मौत हो गई।