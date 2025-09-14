प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में थी नातिन दादी ने देख लिया, फिर दोनों ने सिलबट्टा से सिर पर वार कर सुला दिया मौत की नींद

जालौन जिले के कोच थाना क्षेत्र के भदेवरा गांव में रहने वाली परमा देवी 11/12 सितंबर की रात अपनी पोती पल्लवी के साथ सो रही थीं। उसी दौरान पल्लवी का प्रेमी दीपक रात को चोरी-छिपे घर पहुंच गया। दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। अचानक दादी की नींद खुल गई। दादी ने सबकुछ देख लिया। शोर मचाने ही वाली थी। कि दीपक ने पास रखा सिलबट्टा उनके सिर पर पटक दिया। वारदात इतनी भयानक थी कि सिलबट्टा मौके पर ही दो टुकड़े हो गया। परमा देवी की वहीं मौत हो गई। सुबह होने पर घर में कोहराम मच गया। शुरू में मामला अज्ञात हमलावर के खिलाफ दर्ज किया गया। लेकिन पुलिस की जांच और मोबाइल चैट की पड़ताल में सच सामने आ गया। पुलिस ने पल्लवी उर्फ मिनी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त टूटा हुआ सिलबट्टा और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए।