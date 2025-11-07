Patrika LogoSwitch to English

जालौन

जालौन में प्रेमी ने प्रेमिका की शादी पर किया हाईवोल्टेज ड्रामा, बीच सड़क पर मचा हंगामा; लड़की के परिजनों से हुई नोकझोंक

Jalaun News: जालौन में एक युवक अपनी प्रेमिका की शादी वाले दिन उसके घर पहुंचा और बीच सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा किया। प्रेमी और लड़की के परिजनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई, इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद को शांत कराया।

जालौन

image

Mohd Danish

Nov 07, 2025

jalaun love drama groom intervention viral video

जालौन में प्रेमी ने प्रेमिका की शादी पर किया हाईवोल्टेज ड्रामा | AI Generated Image

Love drama groom intervention viral video in Jalaun: यूपी के जालौन जिले में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की शादी वाले दिन उसके घर पहुंचकर हाईवोल्टेज ड्रामा किया। घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के बघौरा बाईपास पर हुई, जहां लड़का और लड़की दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हो गए और काफी देर तक बहस करते रहे।

लड़की के परिजनों से हुई नोकझोंक

इस दौरान प्रेमी और लड़की के परिजनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। बताया जा रहा है कि प्रेमी किसी भी हाल में लड़की की शादी रोकना चाहता था। मामला घर से निकलकर बीच चौराहे तक फैल गया और देखकर आसपास के लोग भीड़ में शामिल हो गए। दोनों पक्षों के बीच विवाद घंटों तक चलता रहा।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

किसी ने इस हंगामे को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में प्रेमी लगातार लड़की से साथ चलने की बात करता दिख रहा है, जबकि लड़की के परिजन उसे समझाने और हटाने की कोशिश कर रहे हैं।

स्थानीय पुलिस ने किया मामला शांत

कुछ समय बाद सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह विवाद को शांत कराया। फिलहाल इस पूरे मामले में किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

युवक का दर्द और प्रेमिका की प्रतिक्रिया

युवक का कहना था कि वह अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता है और उसे किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकता। वायरल वीडियो में प्रेमिका भी प्रेमी के साथ खड़ी दिख रही है और जब भी कोई परिजन लड़के को रोकने की कोशिश करता तो वह रोने लगती थी।

