पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का बड़ा बयान, बोले…हो सकती है मेरी हत्या, भेजे गए जेल

गिरफ्तारी के बाद बुधवार सुबह उन्हें देवरिया कोतवाली लाया गया। कोतवाली में करीब डेढ़ घंटे की पूछताछ के बाद, दोपहर लगभग 2 बजे पुलिस उन्हें महर्षि देवराह बाबा मेडिकल कॉलेज ले गई। वहां उनका अनिवार्य मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद टाइट सिक्यूरिटी के बीच उन्हें देवरिया अदालत में पेश किया गया। शासकीय अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण गंभीर है। अदालत में पेशी के बाद सीजेएम ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया, अगली सुनवाई 23 दिसंबर को निर्धारित की गई है।