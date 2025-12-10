पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का बड़ा बयान, बोले…हो सकती है मेरी हत्या, भेजे गए जेल

फोटो सोर्स: पत्रिका, जेल भेजे गए अमिताभ ठाकुर
बुधवार को देवरिया सदर कोतवाली पुलिस ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को शाहजहांपुर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सीजेएम ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। अमिताभ ठाकुर के खिलाफ देवरिया सदर कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 1021 के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
गिरफ्तारी के बाद बुधवार सुबह उन्हें देवरिया कोतवाली लाया गया। कोतवाली में करीब डेढ़ घंटे की पूछताछ के बाद, दोपहर लगभग 2 बजे पुलिस उन्हें महर्षि देवराह बाबा मेडिकल कॉलेज ले गई। वहां उनका अनिवार्य मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद टाइट सिक्यूरिटी के बीच उन्हें देवरिया अदालत में पेश किया गया। शासकीय अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण गंभीर है। अदालत में पेशी के बाद सीजेएम ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया, अगली सुनवाई 23 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
मंगलवार की रात को पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को दिल्ली जाते समय इसी मामले में सीतापुर जिले के महोली बॉर्डर से गिरफ्तार किया। घटनास्थल देवरिया में होने की वजह से बुधवार को पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को सीजेएम न्यायालय देवरिया में पेश किया। अमिताभ ठाकुर की पेशी के दौरान पुलिस ने न्यालय में काफी चाक चौबंद व्यवस्था की थी। भारी संख्या में पुलिसकर्मी कोर्ट के गेट से लेकर सीजेएम कोर्ट तक तैनात किए गए थे। भारी फोर्स के बीच अमिताभ ठाकुर को न्यायालय में पेश किया गया।
बड़ी खबरेंView All
देवरिया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग