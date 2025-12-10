10 दिसंबर 2025,

बुधवार

देवरिया

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का बड़ा बयान, बोले…हो सकती है मेरी हत्या, भेजे गए जेल

देवरिया पुलिस ने अमिताभ ठाकुर से 2 घंटे तक पूछताछ की। फिर उन्हें देवरिया में मेडिकल कराने ले जाया गया। यहां पत्रकारों से अमिताभ ठाकुर ने कहा मेरी हत्या हो सकती है। मेडिकल के बाद पुलिस उन्हें CJM कोर्ट ले गई। जहां से उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। अगली सुनवाई 23 दिसंबर को है।

Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Dec 10, 2025

Up news, Deoria police

फोटो सोर्स: पत्रिका, जेल भेजे गए अमिताभ ठाकुर

बुधवार को देवरिया सदर कोतवाली पुलिस ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को शाहजहांपुर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सीजेएम ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। अमिताभ ठाकुर के खिलाफ देवरिया सदर कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 1021 के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।

मेडिकल परीक्षण के बाद भेजे गए जेल

गिरफ्तारी के बाद बुधवार सुबह उन्हें देवरिया कोतवाली लाया गया। कोतवाली में करीब डेढ़ घंटे की पूछताछ के बाद, दोपहर लगभग 2 बजे पुलिस उन्हें महर्षि देवराह बाबा मेडिकल कॉलेज ले गई। वहां उनका अनिवार्य मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद टाइट सिक्यूरिटी के बीच उन्हें देवरिया अदालत में पेश किया गया। शासकीय अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण गंभीर है। अदालत में पेशी के बाद सीजेएम ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया, अगली सुनवाई 23 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

दिल्ली जाते समय शाहजहांपुर से हुई थी गिरफ्तारी

मंगलवार की रात को पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को दिल्ली जाते समय इसी मामले में सीतापुर जिले के महोली बॉर्डर से गिरफ्तार किया। घटनास्थल देवरिया में होने की वजह से बुधवार को पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को सीजेएम न्यायालय देवरिया में पेश किया। अमिताभ ठाकुर की पेशी के दौरान पुलिस ने न्यालय में काफी चाक चौबंद व्यवस्था की थी। भारी संख्या में पुलिसकर्मी कोर्ट के गेट से लेकर सीजेएम कोर्ट तक तैनात किए गए थे। भारी फोर्स के बीच अमिताभ ठाकुर को न्यायालय में पेश किया गया।

Updated on:

10 Dec 2025 09:10 pm

Published on:

10 Dec 2025 07:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का बड़ा बयान, बोले…हो सकती है मेरी हत्या, भेजे गए जेल

देवरिया

उत्तर प्रदेश

