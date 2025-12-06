संवेदनहीन होते खून के रिश्ते, भाइयों ने ही मृतक का अंतिम संस्कार करने से कर दिया इंकार…पुलिसकर्मियों ने निभाया वर्दी का फर्ज

बता दें कि यह घटना बरहज थाना क्षेत्र के छपरा नटुआ गांव की है। राम नक्षत्र घायल अवस्था में महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे, लेकिन 5 दिसंबर को उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ऐसे में पुलिस ने नियमानुसार पंचायतनामा भरकर परिजनों को उनकी मौत की जानकारी दी। लेकिन उनमें से कोई भी उनका शव देखने नहीं पहुंचा। ऐसे में पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद कांस्टेबल आदित्य यादव के साथ मृतक के शव को उनके पते पर भिजवाया गया। लेकिन मृतक के भाइयों ने ये कहकर शव लेने से इनकार कर दिया कि राम नक्षत्र ने अपनी सारी जमीन और सम्पत्ति बेच दी है. ऐसे में अब वह उनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस स्थिति को देखने के बाद पुलिसकर्मियों को भी काफी हैरानी हुई। सदर कोतवाल विनोद कुमार सिंह द्वारा मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। राम नक्षत्र का अंतिम संस्कार देवरिया के कटैलवा घाट पर हिन्दू रीति रिवाज के साथ कराया गया। क्षेत्र में पुलिस के उस भूमिका को लोग दिल से सराह रहे हैं।