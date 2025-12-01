Patrika LogoSwitch to English

देवरिया

देवरिया में मनबढ़ों का आतंक…पीड़ित हाथ जोड़कर लगाता रहा गुहार…वे पीटते रहे, चप्पल पर थूककर चटवाया

देवरिया जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र से एक बेहद शर्मनाक और अमानवीय घटना सामने आई है, जिसने पूरे जिले में सनसनी मचा दी है। जानकारी के अनुसार, गोबराई खास गांव में कुछ दबंगों ने एक युवक को न सिर्फ बेरहमी से बेल्ट से पीटा, बल्कि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए चप्पल पर थूककर चटवाया भी। यही नहीं, इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जो तेजी से पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है।

देवरिया

anoop shukla

Dec 01, 2025

Up news, Deoria news

फोटो सोर्स: पत्रिका, मनबढ़ों ने युवक को पीटा, थूक कर चटवाया

देवरिया में हैरान करने वाली घटना हुई है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में चार लड़कों ने एक युवक को लात-घूसों से पीटा, मन भर गया तो बेल्ट से भी मारे, चप्पल पर थूककर उसे चटवाया। इस बीच पीड़ित हाथ जोड़कर गुहार लगाता रहा, मनबढ़ आरोपी घटना का वीडियो भी बनाये और वायरल कर दिए। बेखौफ मनबढ़ों ने रात में ही पीड़ित के घर पर हमला भी कर दिया, सूचना पर पुलिस के पहुंचते ही वे फरार हो गए। युवक की मां ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है, घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के गोबराई खास गांव में 29 नवंबर को हुई थी।

दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, थूक कर चटवाया…मुकदमा दर्ज

जानकारी के मुताबिक गोबराई खास गांव की रहने वाली महिला ने थाने में लिखित शिकायत दी है कि 29 नवंबर को दोपहर 3 बजे मेरा बेटा बाजार जा रहा था। रास्ते में सकरापार और गोबराई गांव के चार लड़कों ने उसे पकड़ लिया। बेटे ने विरोध किया तो उसे पीटना शुरू कर दिया। दबंगों ने बेल्ट और चप्पलों से मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपियों ने चप्पल पर थूककर उसे चटवाया। उन्होंने घटना का वीडियो भी बनाया। घटना के बाद से ही मेरा बेटा बहुत तनाव में है, इस बीच आधा दर्जन की संख्या में आए दबंगों ने उसी रात घर पर पथराव शुरू कर दिया। पीड़िता ने लिखा कि डर के मारे हम लोगों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर वे फरार हो गए। पीड़ित युवक के साथ हुई इस घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। इस बाबत कोतवाल विनोद कुमार सिंह ने बताया के पीड़िता ने लिखित तहरीर दी है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Published on:

01 Dec 2025 12:33 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / देवरिया में मनबढ़ों का आतंक…पीड़ित हाथ जोड़कर लगाता रहा गुहार…वे पीटते रहे, चप्पल पर थूककर चटवाया

देवरिया

उत्तर प्रदेश

