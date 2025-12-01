देवरिया में मनबढ़ों का आतंक…पीड़ित हाथ जोड़कर लगाता रहा गुहार…वे पीटते रहे, चप्पल पर थूककर चटवाया

जानकारी के मुताबिक गोबराई खास गांव की रहने वाली महिला ने थाने में लिखित शिकायत दी है कि 29 नवंबर को दोपहर 3 बजे मेरा बेटा बाजार जा रहा था। रास्ते में सकरापार और गोबराई गांव के चार लड़कों ने उसे पकड़ लिया। बेटे ने विरोध किया तो उसे पीटना शुरू कर दिया। दबंगों ने बेल्ट और चप्पलों से मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपियों ने चप्पल पर थूककर उसे चटवाया। उन्होंने घटना का वीडियो भी बनाया। घटना के बाद से ही मेरा बेटा बहुत तनाव में है, इस बीच आधा दर्जन की संख्या में आए दबंगों ने उसी रात घर पर पथराव शुरू कर दिया। पीड़िता ने लिखा कि डर के मारे हम लोगों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर वे फरार हो गए। पीड़ित युवक के साथ हुई इस घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। इस बाबत कोतवाल विनोद कुमार सिंह ने बताया के पीड़िता ने लिखित तहरीर दी है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।