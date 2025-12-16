16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

देवरिया

क्या आज मिल पायेगी अमिताभ ठाकुर को जमानत…होगी मजबूती से जिरह

मंगलवार, 16 दिसंबर को देवरिया स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में सुना जाएगा। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

देवरिया

image

anoop shukla

Dec 16, 2025

Up news, deoria

फोटो सोर्स: पत्रिका, अमिताभ ठाकुर, पूर्व IPS

देवरिया में जिला कारगार में निरुद्ध पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई टल जाने के कारण आज 16 दिसंबर को देवरिया स्थित CJM न्यायालय में सुना जाएगा। दोनों पक्षों के एडवोकेट ने जिरह के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि सोमवार को वरिष्ठ एडवोकेट राकेश कुमार श्रीवास्तव के निधन के चलते कोर्ट में शोक सभा आयोजित की गई, जिसके कारण सोमवार को सभी न्यायिक कार्य स्थगित कर दिए गए।

वर्ष 2025 में लखनऊ के तालकटोरा थाने में अमिताभ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

बता दें कि लखनऊ के गोमतीनगर स्थित विराम खंड निवासी पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर पर आरोप है कि वर्ष 1999 में देवरिया में SP देवरिया पद पर तैनाती के दौरान उन्होंने देवरिया स्थित इंडस्ट्रियल स्टेट में एक प्लॉट अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम से खरीदा था। आरोप के अनुसार, प्लॉट की रजिस्ट्री में पत्नी का नाम नूतन ठाकुर के स्थान पर नूतन देवी और पति का नाम अमिताभ ठाकुर के स्थान पर अभिजात दर्ज कराया गया। इसी प्रकरण में सितंबर 2025 में लखनऊ के तालकटोरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

सादी वर्दी में पुलिस ने शाहजहांपुर से किया था गिरफ्तार

इसी मामले में 10 दिसंबर 2025 को जब अमिताभ ठाकुर दिल्ली जा रहे थे, तभी शाहजहांपुर के पास ट्रेन में सादी वर्दी में आए देवरिया पुलिस के लोगों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इसी दिन शाम को मेडिकल चेकअप के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद अमिताभ ठाकुर की ओर से देवरिया के CJM कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई।

दोनों पक्ष मजबूत जिरह की तैयारी में हैं

अमिताभ ठाकुर के एडवोकेट अरविंद पांडेय और सुभाष चंद राव जमानत के पक्ष में सबूत एवं गवाह पेश करेंगे, जबकि अभियोजन पक्ष भी जमानत का विरोध करने के लिए पूरे साक्ष्य और दलीलें तैयार कर रखी हैं। फिलहाल आज मंगलवार के दिन को दोनों पक्ष काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

Updated on:

16 Dec 2025 12:16 pm

Published on:

16 Dec 2025 07:05 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / क्या आज मिल पायेगी अमिताभ ठाकुर को जमानत…होगी मजबूती से जिरह

देवरिया

उत्तर प्रदेश

