क्या आज मिल पायेगी अमिताभ ठाकुर को जमानत…होगी मजबूती से जिरह

फोटो सोर्स: पत्रिका, अमिताभ ठाकुर, पूर्व IPS
देवरिया में जिला कारगार में निरुद्ध पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई टल जाने के कारण आज 16 दिसंबर को देवरिया स्थित CJM न्यायालय में सुना जाएगा। दोनों पक्षों के एडवोकेट ने जिरह के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि सोमवार को वरिष्ठ एडवोकेट राकेश कुमार श्रीवास्तव के निधन के चलते कोर्ट में शोक सभा आयोजित की गई, जिसके कारण सोमवार को सभी न्यायिक कार्य स्थगित कर दिए गए।
बता दें कि लखनऊ के गोमतीनगर स्थित विराम खंड निवासी पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर पर आरोप है कि वर्ष 1999 में देवरिया में SP देवरिया पद पर तैनाती के दौरान उन्होंने देवरिया स्थित इंडस्ट्रियल स्टेट में एक प्लॉट अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम से खरीदा था। आरोप के अनुसार, प्लॉट की रजिस्ट्री में पत्नी का नाम नूतन ठाकुर के स्थान पर नूतन देवी और पति का नाम अमिताभ ठाकुर के स्थान पर अभिजात दर्ज कराया गया। इसी प्रकरण में सितंबर 2025 में लखनऊ के तालकटोरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
इसी मामले में 10 दिसंबर 2025 को जब अमिताभ ठाकुर दिल्ली जा रहे थे, तभी शाहजहांपुर के पास ट्रेन में सादी वर्दी में आए देवरिया पुलिस के लोगों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इसी दिन शाम को मेडिकल चेकअप के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद अमिताभ ठाकुर की ओर से देवरिया के CJM कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई।
अमिताभ ठाकुर के एडवोकेट अरविंद पांडेय और सुभाष चंद राव जमानत के पक्ष में सबूत एवं गवाह पेश करेंगे, जबकि अभियोजन पक्ष भी जमानत का विरोध करने के लिए पूरे साक्ष्य और दलीलें तैयार कर रखी हैं। फिलहाल आज मंगलवार के दिन को दोनों पक्ष काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
देवरिया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग