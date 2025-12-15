15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

यूपी में युवती के हाथों क्यों पिटा सिपाही…ताबड़तोड़ पड़े थप्पड़, वर्दी भी नोची गई

शहर के कैंट थानाक्षेत्र में सिपाही से नशे की हालत में युवती के द्वारा हाथापाई का मामला आया है, इसमें शांति भंग के मामले में कारवाई करते हुए पुलिस ने चार लोगों का चालान कर दिया।

1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 15, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, सिपाही के साथ हाथापाई

गोरखपुर के कैंट थानाक्षेत्र में एक युवती ने एक सिपाही पर ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बरसात कर उसे धक्का देकर कॉलर भी खींची, इस घटना से वहां कुछ देर के लिए शोर शराबा होता रहा। खुद को अकेला देख सिपाही वहां से भाग निकला, बाद में उसकी सूचना पर पहुंची पुलिस वहां मौजूद युवती समेत चार लोगों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची।

शराब पीकर हंगामा कर रही थी युवती

फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवती और उसके साथी शराब पीकर हंगामा कर रहे थे जिससे आसपास के लोगों को दिक्कत हो रही थी। सिपाही जब शांत कराने पहुंचा तो उसके साथ हथियाई की गई। पुलिस ने दो महिलाओं और 2 युवकों का शांति भंग में चालान कर कोर्ट में पेश किया, इस विवाद का फोटो वायरल होने पर अब यह मामला चर्चा में आया है।

शांत कराने पहुंचे सिपाही को युवती ने मारे कई थप्पड़

थाना पुलिस के मुताबिक, 28 नवंबर को सूचना मिली कि इंजीनियरिंग कालेज के पास एक मॉडल शॉप के बाहर कुछ लोग शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी का सिपाही मौके पर पहुंचा। पुलिस ने बताता कि यहां सिपाही ने हंगामा करने वाली लड़की को समझाने की कोशिश की, मगर वह उल्टे सिपाही पर ही भड़क गई और उसके साथ हाथापाई करते हुए उसकी वर्दी नोच दी और सिपाही को धक्का दे दी। सिपाही खुद को अकेला देख वहां से भाग कर थाने में सूचना दिया।

शांति भंग में चार लोगों का चालान

इसके बाद चौकी से फोर्स पहुंची और सिपाही के साथ हाथापाई करने वाली युवती, उसकी साथी एक महिला और दो युवकों को हिरासत में लेकर थाने लाई। पुलिस ने सभी आरोपियों का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया तब रिपोर्ट में सभी के शराब पीने की पुष्टि हुई। पुलिस ने कारवाई करते हुए सभी शांति भंग में चालान कर दिया।

ये भी पढ़ें

हापुड़ में दिनदहाड़े 85 लाख की लूट; मुनीम को ओवरटेक कर रोका और छीन लिए पैसे
हापुड़
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Dec 2025 07:59 pm

Published on:

15 Dec 2025 07:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / यूपी में युवती के हाथों क्यों पिटा सिपाही…ताबड़तोड़ पड़े थप्पड़, वर्दी भी नोची गई

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एम्स गोरखपुर दे रहा है मरीजों को बड़ी सुविधा, नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में महिला और दो बच्चियां ट्रेन से कटीं, दो की दर्दनाक मौत…एक बच्ची की हालत गंभीर

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

बेटे का जन्मदिन मनाने में कम पड़े पैसे तो बाप ने कर डाला यह कांड, घंटों हलकान रही पुलिस

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड फर्जी IAS अरेस्ट: 24 बॉडीगार्ड और प्रेमिका ने रचा गिरफ्तारी का जाल, चौंकाने वाला है मामला

fake ias gorakhpur lalit kishore girlfriend tip fraud tender
गोरखपुर

गोरखपुर पुलिस का हैरतअंगेज कारनामा…गैंगस्टर के आरोपी को छोड़ने पर सवाल, स्टे की शुरू हुई जांच

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.