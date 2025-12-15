यूपी में युवती के हाथों क्यों पिटा सिपाही…ताबड़तोड़ पड़े थप्पड़, वर्दी भी नोची गई

थाना पुलिस के मुताबिक, 28 नवंबर को सूचना मिली कि इंजीनियरिंग कालेज के पास एक मॉडल शॉप के बाहर कुछ लोग शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी का सिपाही मौके पर पहुंचा। पुलिस ने बताता कि यहां सिपाही ने हंगामा करने वाली लड़की को समझाने की कोशिश की, मगर वह उल्टे सिपाही पर ही भड़क गई और उसके साथ हाथापाई करते हुए उसकी वर्दी नोच दी और सिपाही को धक्का दे दी। सिपाही खुद को अकेला देख वहां से भाग कर थाने में सूचना दिया।