गोरखपुर

मुंबई के प्रिया की थी बरामद लाश, ब्लाइंड मर्डर का खुलासा…जानिए प्रेमी ने क्यों दी प्रिया को रोंगटे खड़े कर देने वाली मौत

गोरखपुर में हत्या कर महिला की फेंकी गई लाश की शिनाख्त हो गई है, शव मुंबई के प्रिया शेट्टी का था जो अपने प्रेमी को खोजते हुए घटना के चार दिन पहले ही गोरखपुर पहुंची थी।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Feb 01, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो डोर्स: पत्रिका, बरामद शव की हुई पहचान

गोरखपुर के पीपीगंज थानाक्षेत्र में नृशंस हत्या कर फेंकी गई महिला की नग्न लाश का पर्दाफाश हो गया है। शव की पहचान हो गई है, वह मुंबई की प्रिया शेट्टी का था। हत्या भी किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही प्रेमी विजय ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर किया था।

सीसीटीवी में कैद हो गई थी कातिल की हैवानियत

सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी विजय की हैवानियत, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। विजय ने स्वीकार किया कि हत्या के बाद शव को स्कूटी से ले जाकर उसने पुलिया के नीचे फेंक दिया था।

मुंबई में नौकरी के दौरान विजय और प्रिया की हुई थी मुलाकात

पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी विजय पीपीगंज थाना क्षेत्र के तिघरा गांव के सपहिया टोले का निवासी है। वह मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था। जहां उसकी जान-पहचान प्रिया शेट्टी से हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया, लेकिन शादीशुदा होने के नाते प्रिया के दबाव और रिश्ते के उजागर होने के डर से विजय गांव लौट आया।

विजय को खोजते हुए प्रिया पहुंची गोरखपुर, किराए के घर में ठहराया विजय

हत्या के चार दिन पहले प्रिया, विजय को खोजते हुए मुंबई से ट्रेन से गोरखपुर पहुंची थी। पुलिस को उसका ट्रेन टिकट भी बरामद हुआ है। विजय को जानकारी मिलने पर उसने प्रिया को गांव में न रखकर पीपीगंज नगर पंचायत क्षेत्र में एक किराये के मकान में ठहराया। उसने आधार कार्ड बनवाने और शादी करने का झांसा देकर प्रिया को भरोसे में रखा।

नशे के हाल में प्रिया को स्कूटी से ले गए, नृशंस हत्या कर पुलिस ने नीचे फेंके

इसके बाद विजय ने अपनी पत्नी को पूरे मामले की जानकारी दे दी। पुलिस के मुताबिक पति-पत्नी दोनों ने प्रिया को मार डालने की साजिश रची। प्लान के मुताबिक गुरुवार की रात जब प्रिया नशे की हालत में थी, तब दोनों उसे स्कूटी से लेकर घटना स्थल पर पहुंचे। पहले उसका गला कसकर हत्या की। इसके बाद पहचान मिटाने के इरादे से उसके सिर पर ईंट-पत्थर से वार कर सिर कुचलने के बाद गोबरहिया नाले के पुल के नीचे झाड़ी में फेंक दिया गया।

Published on:

01 Feb 2026 05:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / मुंबई के प्रिया की थी बरामद लाश, ब्लाइंड मर्डर का खुलासा…जानिए प्रेमी ने क्यों दी प्रिया को रोंगटे खड़े कर देने वाली मौत
गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

