अधूरे हैं तुम्हारे बिना, फिर भी नहीं रुकी मां, प्रेम प्रसंग में पार कर दी सारी हदें

थाना प्रभारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने महिला से बहुत समझाया। लेकिन महिला जिद पर अड़ी रही। उसने दो टूक कहा कि अब वह अपने प्रेमी के साथ ही जिंदगी बिताएगी। महिला बालिग है और उसने अपनी मर्जी से यह फैसला किया है। इसलिए पुलिस ने लिखा-पढ़ी कराई। इसके बाद महिला अपने प्रेमी के साथ चली गई। पुलिस ने कहा कि मामला आपसी सहमति का है, इसलिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अब महिला अपने नए रिश्ते के साथ रहने लगी है।