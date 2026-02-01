अधूरे हैं तुम्हारे बिना, फिर भी नहीं रुकी मां, प्रेम प्रसंग में पार कर दी सारी हदें

45 की महिला 18 साल के प्रेमी संग फरार
Kanpur Crime News: यूपी में कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के भीतरगांव इलाके में एक गांव की 45 साल की महिला को पड़ोस के 18 साल के युवक से प्यार हो गया। महिला तीन बच्चों की मां है और उसकी उम्र काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया। महिला शादीशुदा है और उसके पति के साथ परिवार चल रहा था। लेकिन प्यार में पड़कर महिला ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया।
गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को महिला अचानक घर से गायब हो गई। वह अपने प्रेमी के साथ चली गई। जब महिला नहीं मिली तो उसके पति ने साढ़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की। कई दिनों तक खोजबीन चलती रही, लेकिन दोनों कहीं नहीं मिले।
शनिवार को पुलिस को सूचना मिली कि दोनों बकेवर इलाके में छिपे हुए हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और दोनों को पकड़कर थाने लाई। सूचना मिलते ही महिला के पति अपने तीनों बच्चों को लेकर थाने पहुंच गए। पति और बच्चे बहुत परेशान थे। वे रोते-बिलखते महिला से घर वापस चलने की गुहार लगाते रहे।
महिला के बड़े बेटे की उम्र 18 साल है। उसने भी मां को बहुत समझाने की कोशिश की। वह बोला कि मां, हम सबके लिए घर लौट आओ। हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं। छोटे बच्चे भी रोते हुए मां के पैर पकड़कर घर चलने की बात करते रहे। पति ने भी हाथ जोड़कर कहा कि सब कुछ भूलकर घर चलो। लेकिन महिला ने साफ मना कर दिया।
थाना प्रभारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने महिला से बहुत समझाया। लेकिन महिला जिद पर अड़ी रही। उसने दो टूक कहा कि अब वह अपने प्रेमी के साथ ही जिंदगी बिताएगी। महिला बालिग है और उसने अपनी मर्जी से यह फैसला किया है। इसलिए पुलिस ने लिखा-पढ़ी कराई। इसके बाद महिला अपने प्रेमी के साथ चली गई। पुलिस ने कहा कि मामला आपसी सहमति का है, इसलिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अब महिला अपने नए रिश्ते के साथ रहने लगी है।
