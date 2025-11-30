गोरखपुर के युवती की लाश बिहार में मिली, हत्या की आशंका…परिजनों का हंगामा,कैसे पहुंची बिहार गहराया रहस्य

फोटो सोर्स: इमेज, घर से निकली युवती की लाश बिहार मिली
रविवार की देर शाम कैंट थानाक्षेत्र स्थित मोहद्दीपुर में घरों में साफ सफाई का काम करने वाली युवती की लाश बिहार के पश्चिम चंपारण में मिलने से हड़कंप मच गया। मृतका का नाम नीतू साहनी है। पोस्टमार्टम के बाद शव आने पर परिजनों ने जमकर हंगामा करते हुए मोहद्दीपुर सड़क जाम कर दिए। सड़क जाम की सूचना पर कैंट और अन्य थानों की पुलिस पहुंची। पुलिस ने परिजनों का समझाकर सड़क से किनारे हटाया। करीब 15 मिनट तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही।
बिहार के पश्चिम चंपारण के धनहा थाना क्षेत्र में मिली लाश
परिजनों का आरोप है कि बेटी को मोहद्दीपुर में रहने वाली महिला के फ्लैट में काम करने के लिए भेजा था। शनिवार को अंजान नंबर से कॉल कर बताया गया कि बेटी की तबीयत खराब है। यह कहते हुए कप्तानगंज पुलिस बिहार लेकर गई। बिहार के पश्चिमी चंपारण के धनहा थाना क्षेत्र में लाश मिली। इसके बाद बिहार के बगहा में पोस्टमार्टम के बाद लाश लेकर गोरखपुर आए हैं। परिजनाें ने बेटी की हत्या की आशंका जताई है।
अंजान काल पर परिजन पहुंचे कुशीनगर
जानकारी के मुताबिक कुशीनगर के कुर्मीपट्टी के अयोध्या साहनी ने बताया कि मेरी पांच बेटियां हैं, एक लड़का है। इसमे से नीतू निषाद को मोहद्दीपुर के आर्चिड ग्रीन के एक फ्लैट में रहने वाली संगीता अग्रवाल के पास घर का काम करने के लिए भेजा था। वहां साफ सफाई का काम करती थी। शनिवार को अंजान नंबर से कॉल कर कुशीनगर के कप्तानगंज बुलाया गया। वहां पहुंचते ही पुलिस अपने साथ बिहार के पश्चिमी चंपारण लेकर गई। पुलिस ने बताया कि आपके लड़की तबीयत खराब है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में पहुंचने पर बेटी की लाश दिखाई जाती है। परिजन इस बात से परेशान हैं कि कैसे उनकी लड़की बिहार पहुंच गई, इस पर भी रहस्य फैला हुआ है, रविवार को पोस्टमार्टम के बाद लाश मिली है।
युवती की लाश लेकर परिजनों ने जमकर किया हंगामा
मृतका के पिता अयोध्या साहनी ने बताया कि बेटी की लाश लेकर पूरे परिवार के साथ शाम को मोहद्दीपुर स्थित अपार्टमेंट में पहुंचे। यहां आने पर पता चला कि घर में ताला बंद कर परिवार कहीं निकल गया है। कॉल करने पर रिसीव भी नहीं किया जा रहा है। अयोध्या साहनी ने बताया कि शुक्रवार को आखिरी बार बेटी से बात हुई थी। तब वह गोरखपुर में ही थी। शनिवार को एक अंजान नंबर से कॉल कर कप्तानगंज बुलाया गया। जहां से पुलिस लेकर बिहार गई। इसके बाद परिजन लाश लेकर न्याय की मांग करते हुए मोहद्दीपुर सड़क पर बैठ गए। इस दौरान बेटी की लाश को लेकर परिजन रोते चिल्लाते रहे। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर परिजनों को सड़क किनारे कर दिए हैं। उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। CO कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
