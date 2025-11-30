गोरखपुर के युवती की लाश बिहार में मिली, हत्या की आशंका…परिजनों का हंगामा,कैसे पहुंची बिहार गहराया रहस्य

मृतका के पिता अयोध्या साहनी ने बताया कि बेटी की लाश लेकर पूरे परिवार के साथ शाम को मोहद्दीपुर स्थित अपार्टमेंट में पहुंचे। यहां आने पर पता चला कि घर में ताला बंद कर परिवार कहीं निकल गया है। कॉल करने पर रिसीव भी नहीं किया जा रहा है। अयोध्या साहनी ने बताया कि शुक्रवार को आखिरी बार बेटी से बात हुई थी। तब वह गोरखपुर में ही थी। शनिवार को एक अंजान नंबर से कॉल कर कप्तानगंज बुलाया गया। जहां से पुलिस लेकर बिहार गई। इसके बाद परिजन लाश लेकर न्याय की मांग करते हुए मोहद्दीपुर सड़क पर बैठ गए। इस दौरान बेटी की लाश को लेकर परिजन रोते चिल्लाते रहे। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर परिजनों को सड़क किनारे कर दिए हैं। उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। CO कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।