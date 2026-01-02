गैंगस्टर एक्ट की कारवाई में शतक लगाया गोरखपुर, 439 बदमाश जेल में…13 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

फोटो सोर्स: पत्रिका, SSP राजकरण नैय्यर
मुख्यमंत्री के शहर में संगठित अपराध पर गोरखपुर पुलिस ने गहरी चोट पहुंचाई है, आपराधिक गैंगों के नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए वर्ष 2025 में गिरोह बनाकर अपराध करने वाले 100 गैंग पर शिकंजा कसा। इस कारवाई में सरगना समेत 439 अपराधियों पर मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही उनकी 13 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कराई।
जिले में थानावार आंकड़ों पर नजर डालें तो गीडा थाना सबसे आगे रहा। यहां 10 गैंग्सटर एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किए गए, जिनमें 42 अभियुक्तों को नामजद किया गया। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में सात अभियोगों के तहत 47 अपराधियों पर कार्रवाई की गई, जबकि कैंट थाना क्षेत्र में भी सात अभियोगों में 32 अपराधी गैंग्सटर एक्ट के दायरे में आए।
खोराबार में 31, शाहपुर में 29 और पिपराइच में 27 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंग्सटर एक्ट की कार्रवाई हुई। जिले के अन्य थाना क्षेत्रों में भी यह अभियान चला। कोतवाली में पांच अभियोग दर्ज हुए, जिसमें 16 अभियुक्त, राजघाट में चार अभियोग में 17 अभियुक्त और तिवारीपुर में तीन अभियोग में 14 अभियुक्तों पर गैंग्सटर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई।
गोरखनाथ, एम्स, चिलुआताल व ग्रामीण अंचलों के कई थानों में भी संगठित अपराधियों को चिह्नित कर कार्रवाई की गई। SSP/DIG राजकरन नय्यर ने बताया कि संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस की यह कारवाई आगे भी जारी रहेगी। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रहते हुए अपराधियों पर सख्ती रखी जाएगी
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग