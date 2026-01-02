गैंगस्टर एक्ट की कारवाई में शतक लगाया गोरखपुर, 439 बदमाश जेल में…13 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

जिले में थानावार आंकड़ों पर नजर डालें तो गीडा थाना सबसे आगे रहा। यहां 10 गैंग्सटर एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किए गए, जिनमें 42 अभियुक्तों को नामजद किया गया। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में सात अभियोगों के तहत 47 अपराधियों पर कार्रवाई की गई, जबकि कैंट थाना क्षेत्र में भी सात अभियोगों में 32 अपराधी गैंग्सटर एक्ट के दायरे में आए।