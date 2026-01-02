आगरा-कानपुर हाईवे पर भीषण हादसा: ट्रक से टक्कर के बाद कंटेनर में लगी आग, चालक जिंदा जला, हड्डियां मिली

फोटो सोर्स- पत्रिका
Agra-Kanpur National Highway इटावा के आगरा-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया। जिप्सम से लदे कंटेनर ने नमक लदे ट्रक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि केबिन में आग लग गई। कंटेनर चालक केबिन में ही फंसा रह गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। चालक की हड्डियां ही मिलीं। हादसा घने कोहरे के कारण हुआ। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए शव के बचे हुए हिस्से को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। मामला फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के इटावा के आगरा-कानपुर नेशनल हाईवे पर जिप्सम से लदा कंटेनर कानपुर की ओर आ रहा था। घने कोहरे के कारण आगे चल रहे नमक लदे कंटेनर से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जिप्सम लदे कंटेनर में आग लग गई। जिसका चालक जसकीरत सिंह उर्फ लवली निवासी सिरसा हरियाणा केबिन में ही फंस गया। जिससे उसकी जलकर दर्दनाक मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद चालक जसकीरत सिंह का शव बरामद किया जा सका। जिसमें केवल हड्डी ही रह गई थी। जिसकी पहचान उसके साथियों ने की। उन्होंने बताया कि आगे चल रहे नमक लदे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। जिससे पीछे चल रहा कंटेनर चालक गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रक में टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्ती थी कि उसमें आग लग गई। घटना के बाद आगरा-कानपुर नेशनल हाईवे का यातायात अवरुद्ध हो गया। क्रेन के माध्यम से दोनों ट्रकों को हटाया गया। इसके बाद यातायात शुरू हो पाया। फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने बताया कि शौक के बचे हुए अवशेषों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फरार नमक लदे ट्रक के चालक की तलाश की जा रही है।
