आगरा-कानपुर हाईवे पर भीषण हादसा: ट्रक से टक्कर के बाद कंटेनर में लगी आग, चालक जिंदा जला, हड्डियां मिली

Agra-Kanpur National Highway इटावा के आगरा-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया। जिप्सम से लदे कंटेनर ने नमक लदे ट्रक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि केबिन में आग लग गई। कंटेनर चालक केबिन में ही फंसा रह गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। चालक की हड्डियां ही मिलीं। हादसा घने कोहरे के कारण हुआ। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए शव के बचे हुए हिस्से को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। मामला फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र का है।