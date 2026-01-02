प्लेटफॉर्म पर बाइक लेकर पहुंचा युवक, लड़की को बिठा कर निकल गया बाहर…यात्रियों में अफरातफरी, नदारद रहे सुरक्षाकर्मी

बाइकर्स का स्टंट आम हो चुका है, ऐसा ही एक नजारा गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार रात को देखने को मिला जब स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पर एक युवक बाइक लेकर पहुंच गया, युवक की हरकत देख यात्री भी हैरान हो गए। जानकारी के मुताबिक रात करीब 9 बजे अहमदाबाद–गोरखपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आकर रुकी थी। ट्रेन आने के कुछ देर बाद प्लेटफॉर्म नंबर 9 की ओर से एक युवक बाइक लेकर ओवरब्रिज के पास से होता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 5-6 पर पहुंचा।