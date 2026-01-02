2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

गोरखपुर

प्लेटफॉर्म पर बाइक लेकर पहुंचा युवक, लड़की को बिठा कर निकल गया बाहर…यात्रियों में अफरातफरी, नदारद रहे सुरक्षाकर्मी

गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर हैरान करने वाली घटना हुई है, यहां एक युवक बाइक लेकर प्लेटफार्म पर पहुंच गया। इस दौरान सुरक्षाकर्मी नदारद रहे, फिलहाल घटना वायरल होने पर अब जांच पड़ताल हो रही है।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 02, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, प्लेटफॉर्म पर बाइक दौड़ाता युवक

बाइकर्स का स्टंट आम हो चुका है, ऐसा ही एक नजारा गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार रात को देखने को मिला जब स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पर एक युवक बाइक लेकर पहुंच गया, युवक की हरकत देख यात्री भी हैरान हो गए। जानकारी के मुताबिक रात करीब 9 बजे अहमदाबाद–गोरखपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आकर रुकी थी। ट्रेन आने के कुछ देर बाद प्लेटफॉर्म नंबर 9 की ओर से एक युवक बाइक लेकर ओवरब्रिज के पास से होता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 5-6 पर पहुंचा।

प्लेटफॉर्म पर बाइक लेकर पहुंचा युवक, यात्री चौंके

प्लेटफॉर्म पर बाइक चलते देख यात्रियों भी हैरानी में पड़ गई लेकिन युवक को कोई फर्क नहीं पड़ा, उस समय मौजूद लोगों ने बताता कि युवक किसी को लेने स्टेशन आया था। वह कुछ देर तक बाइक के साथ प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा रहा।इसके बाद उसने पश्चिमी पुल से उतरने वाली सीढ़ियों के पास बाइक खड़ी कर दी और किसी की तलाश करने लगा।

बाइक पर लड़की को बिठाकर निकल गया बाहर

थोड़ी ही देर में वह एक लड़की के साथ वापस आया और उसी रास्ते से बाइक लेकर प्लेटफॉर्म से निकल गया, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते वापस बाहर निकल गया। जैसे ही यह घटना वायरल हुई आरपीएफ भी सक्रिय हो गई और मामले की जांच शुरू कर दी। आरपीएफ पोस्ट के इंस्पेक्टर दशरथ कुमार ने बताया कि स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाएगी।

स्टेशन अधीक्षक भी हुई सख्त, सख्त कारवाई की कहे बात

फुटेज के आधार पर युवक की पहचान की जाएगी और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण पर स्टेशन अधीक्षक भी काफी सख्त है। उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म पर बाइक ले जाना नियमों का उल्लंघन है और इस मामले में नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरपीएफ को निर्देश दिए गए हैं कि आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत पर कठोर कारवाई की जायेगी

खबर शेयर करें:

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / प्लेटफॉर्म पर बाइक लेकर पहुंचा युवक, लड़की को बिठा कर निकल गया बाहर…यात्रियों में अफरातफरी, नदारद रहे सुरक्षाकर्मी

