बांदा

चौकी इंचार्ज सहित सात पर मुकदमा, ‘यूरिन’ पिलाने का आरोप, अदालत के आदेश पर हुई कार्रवाई

FIR registered on police chauki in-charge and six other  बांदा में अदालत के आदेश पर तत्कालीन चौकी प्रभारी सहित सात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जिन पर आरोप है कि चोरी की घटना को कबूल करवाने के लिए मारपीट की गई और यूरिन पिलाया गया।

2 min read
Google source verification

बांदा

image

Narendra Awasthi

Jan 02, 2026

चौकी इंचार्ज पर मुकदमा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

FIR registered on police chauki in-charge and six other बांदा में पुलिस को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट के आदेश पर चौकी इंचार्ज सहित सात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला 27 अगस्त 2025 का है। जब चोरी के आरोप में एक युवक को पूछताछ के लिए चौकी पर बुलाया गया और चोरी की घटना को कबूल करने के लिए पिटाई की गई और यूरिन को गिलास में भरकर जबरदस्ती पिलाया गया। पुलिस से इंसाफ न मिलने पर पीड़ित अदालत की शरण में गया। जहां उसे न्याय मिला। मामला पैलानी थाना क्षेत्र का है।

गांव में हुई थी चोरी

उत्तर प्रदेश के बांदा के पैलानी थाना क्षेत्र अंतर्गत खप्टिहा कला चौकी में पिपहरी गांव निवासी ज्वाला अवस्थी के घर में 25 अगस्त 2025 की रात को चोरी हुई थी। इस संबंध में खप्टिहा कला के तत्कालीन चौकी प्रभारी दान बहादुर पाल ने गांव निवासी पप्पू उर्फ श्रवण कुमार को चौकी पर बुलाया। जिसके साथ पूछताछ की गई और जिसे पैलानी थाना ले जाकर छोड़ दिया गया।

चोरी कबूल करने के लिए की गई पिटाई

पप्पू उर्फ श्रवण कुमार ने आरोप लगाया कि गांव के ही रहने वाले रामस्वरूप, पंकज, ज्वाला, सुनील आदि ने घर में बुलाकर उसके साथ मारपीट की। जिनका कहना था कि घर में हुई चोरी की घटना को कबूल कर लो। मौके पर पहुंची पुलिस उसे चौकी ले गई। जहां उसके साथ मारपीट की गई और उसकी उंगलियां भी तोड़ दी गईं।

अदालत से मिला न्याय

मां कुसुमा और पत्नी हीरा भी पीछे से चौकी पहुंच गईं। इस संबंध में शिकायत की गई। लेकिन कोई कार्रवाई न हुई। इसके बाद पीड़ित ने अदालत में अपनी फरियाद लगाई। अदालत के आदेश के बाद खप्टिहा कला चौकी के तत्कालीन प्रभारी दान बहादुर पाल सहित 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी ने बताया कि अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

Published on:

02 Jan 2026 08:25 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / चौकी इंचार्ज सहित सात पर मुकदमा, ‘यूरिन’ पिलाने का आरोप, अदालत के आदेश पर हुई कार्रवाई

