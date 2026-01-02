चौकी इंचार्ज सहित सात पर मुकदमा, ‘यूरिन’ पिलाने का आरोप, अदालत के आदेश पर हुई कार्रवाई

FIR registered on police chauki in-charge and six other बांदा में पुलिस को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट के आदेश पर चौकी इंचार्ज सहित सात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला 27 अगस्त 2025 का है। जब चोरी के आरोप में एक युवक को पूछताछ के लिए चौकी पर बुलाया गया और चोरी की घटना को कबूल करने के लिए पिटाई की गई और यूरिन को गिलास में भरकर जबरदस्ती पिलाया गया। पुलिस से इंसाफ न मिलने पर पीड़ित अदालत की शरण में गया। जहां उसे न्याय मिला। मामला पैलानी थाना क्षेत्र का है।