आयुष्मान कार्ड बनवाने वालों को तगड़ा झटका, इन्हें नहीं मिल पाएंगे पांच लाख

सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2018 से अब तक बने कार्डों में से करीब 61,932 कार्डों को संदिग्ध माना गया है। इनमें से 48,435 कार्डों का भौतिक सत्यापन जिला स्तर पर किया जा रहा है। प्रशासन ने सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इन संदिग्ध कार्डों की लिस्ट सौंप दी है और कड़ी जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि आयुष्मान कार्ड में बड़ी गड़बड़ी पाए जाने के बाद एसटीएफ की रिपोर्ट के बाद एक कर्मचारी को हटाया भी गया है। गोरखपुर में भी संदिग्ध कार्डों की निगरानी हो रही है।