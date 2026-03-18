18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में सड़कों पर दौड़ रहे हैं खूनी डंपर, नवदंपति को रौंदा…शादी के एक माह बाद ही खत्म हो गया परिवार

खोराबार थाना क्षेत्र के रामपुरदांडी निवासी मितेश पुत्र अपनी पत्नी सोनम व दो मासूम लड़कियां खुशी और तन्नू के साथ घूमने के लिए शहर गए हुए थे। वापस लौटते समय वह सिक्टौर के करमहिया घाट के पास पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Mar 18, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, दुर्घटना में नवदंपति की मौत

गोरखपुर में सड़कों पर खूनी डंपर घूम रहे हैं, इसकी भेंट नवविवाहित दंपति चढ़ गए। बता दें कि खोराबार थाना क्षेत्र के सिक्टौर में मंगलवार की रात करीब सात बजे बाइक पर सवार होकर जा रहे एक परिवार को डंपर ने भीषण टक्कर मार दी, हादसे के बाद बाइक के परखच्चे उड़ गए। इसमें पति,पत्नी और दो लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया।

मेडिकल कालेज में पति,पत्नी ने तोड़ दिया दम

दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर हड़कंप मच गया, गाड़ी से मिले कागज के आधार पर परिजनों को फोन किया गया, वहां पहुंचे परिजनों ने घायलों को एम्स में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों की टीम ने पति-पत्नी को बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जहां इलाज से दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। वहीं दोनों दोनों लड़कियों का इलाज एम्स में चल रहा है।

दंपति और घर की दो बच्चियां नौकायन से घूम कर आ रही थी

सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाइक सवार की पहचान मितेश और उसकी पत्नी सोनम के रूप में की, उनके साथ और घर की दो मासूम लड़कियां खुशी और तन्नू थीं। रामगढ़ ताल क्षेत्र के नौका विहार से सभी घूमकर अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक सिक्टौर के करमहिया घाट के पास पहुंची, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने अचानक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक का पिछला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और सभी सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। दुर्घटना के बाद लोगों काफी आक्रोशित हो गए।

बाइक से लौट रहे नवदंपति को डंपर ने रौंदा

दुर्घटना के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए और पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। सभी घायलों को पहले एम्स गोरखपुर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने नितेश और उनकी पत्नी सोनम की हालत बेहद नाजुक होने के कारण उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।मेडिकल कॉलेज पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

एक माह पहले ही हुई थी शादी, दुर्घटना के बाद खत्म हो गया परिवार

परिजनोंके मुताबिक मितेश और सोनम की शादी अभी केवल एक महीने पहले ही हुई थी, लेकिन इस हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। जैसे ही इस घटना की सूचना मितेश के घर पहुंची, वहां मातम छा गया। घटना की सूचना मिलते ही खोराबार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर को कब्जे में ले लिया।

आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। परिवार की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है थाना प्रभारी सुधांशु सिंह ने बताया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, एजेंसी के गोदाम से 666 सिलेंडर बरामद, FIR दर्ज
आजमगढ़
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Mar 2026 04:57 pm

Published on:

18 Mar 2026 04:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में सड़कों पर दौड़ रहे हैं खूनी डंपर, नवदंपति को रौंदा…शादी के एक माह बाद ही खत्म हो गया परिवार

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी की सख्ती—रैंकिंग न सुधरी तो वेतन बाधित करने की चेतावनी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

बीजेपी नेता हत्याकांड में बड़ी गिरफ्तारी, भतीजे से हुए विवाद का बदला चाचा से लिया…मुख्य आरोपी राज और विपिन गिरफ्तार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

मृत बीजेपी नेता के घर पहुंचे सांसद राधामोहन, हत्यारोपियों को बचाने वालों को दिए खुली चुनौती…बोले चिराग तले अंधेरा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर पहुंचे DG फायर, बोले…गांव-गांव बनाए जाएंगे ‘अग्निमित्र’, गाड़ियां का मूवमेंट टाइम एक मिनट के अंदर रखने का लक्ष्य

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

यूपी में फरार बीएसए और क्लर्क पर गैर जमानती वारंट जारी, 25-25 हजार हुई इनाम की रकम…टीचर सुसाइड केस में है वांटेड

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.