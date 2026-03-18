गोरखपुर में सड़कों पर दौड़ रहे हैं खूनी डंपर, नवदंपति को रौंदा…शादी के एक माह बाद ही खत्म हो गया परिवार

सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाइक सवार की पहचान मितेश और उसकी पत्नी सोनम के रूप में की, उनके साथ और घर की दो मासूम लड़कियां खुशी और तन्नू थीं। रामगढ़ ताल क्षेत्र के नौका विहार से सभी घूमकर अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक सिक्टौर के करमहिया घाट के पास पहुंची, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने अचानक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक का पिछला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और सभी सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। दुर्घटना के बाद लोगों काफी आक्रोशित हो गए।