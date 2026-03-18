एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, एजेंसी के गोदाम से 666 सिलेंडर बरामद, FIR दर्ज

गौरतलब है कि हाल के दिनों में गैस सिलेंडर को लेकर बाजार में अफवाहों के चलते हलचल बनी हुई है। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग जमाखोरी और कालाबाजारी करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और नियमित प्रक्रिया के तहत ही गैस सिलेंडर की बुकिंग करें। इस कार्रवाई के बाद जिले में अन्य गैस एजेंसियों पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है।