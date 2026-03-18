18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, एजेंसी के गोदाम से 666 सिलेंडर बरामद, FIR दर्ज

एलपीजी गैस की कालाबाजारी और अनियमितताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला पूर्ति वुभाग ने एक इंडेन गैस एजेंसी पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई में गोदाम से 666 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं...

2 min read
Google source verification

आजमगढ़

image

Vijendra Mishra

Mar 18, 2026

आजमगढ़: एलपीजी गैस की कालाबाजारी और अनियमितताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला पूर्ति वुभाग ने एक इंडेन गैस एजेंसी पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई में गोदाम से 666 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।

मामला बिलरियागंज थाना क्षेत्र स्थित तौहीद इंडेन गैस एजेंसी का है। जिला पूर्ति विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि एजेंसी द्वारा गैस सिलेंडर की आपूर्ति बंद कर दी गई है और उपभोक्ताओं को यह बताया जा रहा है कि स्टॉक खत्म हो चुका है। जानकारी के बाद छापेमारी में इसकी हकीकत कुछ और ही निकली।

एजेंसी के रिकॉर्ड में भी पाई गई गड़बड़ी

जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के तहत जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने एजेंसी के गोदाम पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान गोदाम में बड़ी संख्या में सिलेंडर पाए गए। जांच में सामने आया कि गोदाम के रिकॉर्ड, ऑनलाइन डेटा और मौके पर उपलब्ध स्टॉक के बीच कई अंतर हैं।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि एजेंसी संचालक द्वारा 10 मार्च से गैस खत्म होने की बात कही जा रही थी, लेकिन गोदाम से 666 भरे हुए सिलेंडर बरामद हुए हैं। इससे जिला प्रशासन को स्पष्ट हो गया कि सिलेंडरों को जानबूझकर रोककर कालाबाजारी और ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बनाई जा रही थी।

दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

इस मामले में एजेंसी संचालक तौहीद और शबाना के खिलाफ कालाबाजारी और अनियमितताओं के आरोप में एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है और इसमें शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि जिले में गैस की कालाबाजारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम जनता को निर्धारित दरों पर गैस उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार से गैस की किल्लत नहीं है और सप्लाई सुचारु रूप से जारी है।

जिला प्रशासन ने की अपील

गौरतलब है कि हाल के दिनों में गैस सिलेंडर को लेकर बाजार में अफवाहों के चलते हलचल बनी हुई है। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग जमाखोरी और कालाबाजारी करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और नियमित प्रक्रिया के तहत ही गैस सिलेंडर की बुकिंग करें। इस कार्रवाई के बाद जिले में अन्य गैस एजेंसियों पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

LPG Cylinder Crisis

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Mar 2026 03:40 pm

Published on:

18 Mar 2026 03:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, एजेंसी के गोदाम से 666 सिलेंडर बरामद, FIR दर्ज

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azamgarh News: प्रतियोगी परीक्षाओं में पैसा ले कर उपलब्ध कराते थे फर्जी पेपर, 2 गिरफ्तार, एक आरोपी मऊ का है निवासी

आजमगढ़

Azamgarh News: अपनी ही बेटी से रेप करने वाले पिता को 15 साल का कारावास

आजमगढ़

Azamgarh News: 21 शिक्षकों का रुका वेतन, बीएसए ने दिए जांच के आदेश, मचा हड़कंप

आजमगढ़

चीन-दुबई कनेक्शन वाले गिरोह पर गैंगस्टर की कार्रवाई, की थी 110 करोड़ की साइबर ठगी, दिसंबर में हुए थे गिरफ्तार

आजमगढ़

UP SI की परीक्षा पास करवाने का दिया झांसा, ₹10 लाख में तय हुई डील, पीड़ित पहुंचा थाने

आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.