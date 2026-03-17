चीन-दुबई कनेक्शन वाले गिरोह पर गैंगस्टर की कार्रवाई, की थी 110 करोड़ की साइबर ठगी, दिसंबर में हुए थे गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, गिरोह लोगों को “PM KISAN YOJANA (.APK)” नाम से फर्जी ऐप और निवेश योजनाओं के लिंक भेजा करता था। जैसे ही कोई व्यक्ति लिंक या ऐप को डाउनलोड करता, उसका मोबाइल हैक हो जाता और आरोपी उसके बैंक खाते से पैसे निकाल लेते थे। 18 नवंबर 2025 को गिरोह की करतूत का एक मामला सामने आया था, जब गंभीरपुर क्षेत्र के बिंद्रा बाजार निवासी करन गुप्ता के व्हाट्सएप पर एक APK लिंक भेजा गया। लिंक डाउनलोड करते ही उसके खाते से 7.77 लाख रुपये निकाल लिए गए।