UP SI की परीक्षा पास करवाने का दिया झांसा, ₹10 लाख में तय हुई डील, पीड़ित पहुंचा थाने

मेहनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले अभिषेक यादव ने आरोप लगाया है कि उसे यूपी पुलिस की एसआई भर्ती परीक्षा में नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया और झांसा देने वाले संजय भारद्वाज ने इसकी फीस 10 लाख रुपए बताई। पीड़ित ने बताया कि उसके पास इतने पैसे नहीं तो एडवांस के रूप में उससे 50 हजार रुपये नकद लिए गए। आरोप है कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, इसी दौरान उसकी मुलाकात संजय से हुई और संजय ने बताया कि वह कई लोगों की नौकरी लगवा चुका है।