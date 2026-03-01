पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, दिल्ली से बिहार जा रही बोलेरो डिवाइडर से टकराई, एक की मौत

बताया जा रहा है कि बोलेरो में सवार लोग दिल्ली से लखनऊ होते हुए बिहार जा रहे थे। इसी दौरान चालक को झपकी आ जाने से वाहन अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी में सवार सभी लोग घायल हो गए। सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहरौला ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।